Шедевры азербайджанских мастеров: ковры Бакинской школы

Ковроткачество является одним из наиболее древних и широко распространенных видов азербайджанского народно-прикладного искусства. Этот излюбленный азербайджанским народом вид искусства веками бережно передавался из поколения в поколение, передает Day.Az со ссылкой на azerhistory.com.

Мастера создавали уникальные ковры, художественное совершенство которых и поныне радует и удивляет.

В исторических источниках сохранились многочисленные сведения о высокоразвитом производстве ковров в Азербайджане, и об их вывозе в разные страны. И не случайно, что уже с 15 в. азербайджанские ковры изображались на полотнах европейских художников.

Всемирно признанное искусство азербайджанского ковра дало возможность выделить их в 7 школ: Баку, Гянджа, Карабах, Ширван, Губа, Газах и Тебриз.

Фотографии и оформление комплекта - Г.Гусейнзаде.

В данной подборке - шедевры мастеров Бакинской школы: