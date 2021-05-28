https://news.day.az/culture/1346916.html Скончалась заслуженная артистка Азербайджана Зохра Абдуллаева
Скончалась заслуженная артистка Азербайджана Зохра Абдуллаева
Сегодня на 69 году жизни после продолжительной болезни скончалась заслуженная артистка Азербайджана Зохра Абдуллаева, сообщили Trend Life из близкого окружения исполнительницы, передает Day.Az.
Allah rəhmət eləsin
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