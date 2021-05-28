Скончалась заслуженная артистка Азербайджана Зохра Абдуллаева

Сегодня на 69 году жизни после продолжительной болезни скончалась заслуженная артистка Азербайджана Зохра Абдуллаева, сообщили Trend Life из близкого окружения исполнительницы, передает Day.Az.

Allah rəhmət eləsin

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