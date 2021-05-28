Филармония отметила День Республики и свое 85-летие праздничным концертом "Мой Азербайджан"

Азербайджанская государственная академическая филармония имени Муслима Магомаева в рамках проекта "Gənclərə dəstək" (Поддержка молодежи) представила онлайн-концерт под названием "Мой Азербайджан", посвященный Дню Республики, отмечаемому 28 мая, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Отметим также, что 25 мая исполнилось 85 лет со дня создания Филармонии.

Юные таланты выступили в сопровождении Азербайджанского государственного камерного оркестра имени Гара Гараева, исполнив патриотические композиции. В концерте выступили пианисты - Джамал Алиев, Али Велиев, Шекер Джавадзаде, Нигар Гасанли, Саид Велизаде, Инджи Велизаде, Айнур Абдуллаева, Айтадж Велизаде, вокалисты - Теймур Казимов, Камилла Иманова (концертмейстер - Диляра Керимова).

Были представлены произведения известных азербайджанских композиторов - Г.Гараева, А.Зейналлы, И.Абдуллаева, В.Мустафазаде, Т.Гулиева, С.Гаджибекова, а также молодого автора Ю.Аббасова (педагог П.Ахундова).

В исполнении хора Азербайджанской национальной консерватории (художественный руководитель Тарана Юсифова) прозвучали патриотические произведения "Odlar yurdu" Ф.Амирова, "Səninləyəm" Д.Дадашева.

Напомним, что проект "Gənclərə dəstək" стал в 2016 году своеобразным посвящением к знаменательной дате - 85-летию Филармонии, и на всем протяжении концертного сезона 2016-2017 годов в его рамках проводились различные интересные программы. За этот период на сцене Филармонии выступили молодые музыканты, обучающиеся в различных музыкальных учебных заведениях страны. Автор идеи проекта - директор Филармонии, народный артист Азербайджана Мурад Адыгезалзаде, координатор - музыковед Айла Керимова-Закария.