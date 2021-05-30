В Азербайджане скончался поэт

Скончался член Союза писателей Азербайджана (СПА) Азиз Муса.

Как передает Day.Az, об этом сообщил АПА руководитель пресс-службы СПА Хаял Рза.

Азиз Муса (Мусаев Азиз Гасан оглу) родился в 1951 году в Джабраильском районе. В 1972 году окончил с отличием филологический факультет Гянджинского государственного педагогического университета. С 1972 года публиковался в прессе под псевдонимом Азиз Муса.

Азиз Муса был учредителем и главным редактором газеты "İlham Çeşməsi", ветераном Карабахской войны.