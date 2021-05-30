https://news.day.az/culture/1347416.html В Азербайджане скончался поэт - ФОТО
В Азербайджане скончался поэт - ФОТО
Скончался член Союза писателей Азербайджана (СПА) Азиз Муса.
Как передает Day.Az, об этом сообщил АПА руководитель пресс-службы СПА Хаял Рза.
Азиз Муса (Мусаев Азиз Гасан оглу) родился в 1951 году в Джабраильском районе. В 1972 году окончил с отличием филологический факультет Гянджинского государственного педагогического университета. С 1972 года публиковался в прессе под псевдонимом Азиз Муса.
Азиз Муса был учредителем и главным редактором газеты "İlham Çeşməsi", ветераном Карабахской войны.
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