В Баку стартует Детский музыкальный фестиваль "Симург"

С первого июня стартует Детский музыкальный фестиваль "Симург", сообщили Day.Az в НПО Arts Council Azerbaijan.

Симург - фантастическое существо в мифологии, царь всех птиц. Образ Симурга имеет различную трактовку. Чаще он воспринимается как вещая птица справедливости и счастья, но в некоторых мифах Симург является сторожем, восседающим на горе, отделяющей потусторонний мир.

В текущем году программа фестиваля более насыщенная. Отметим, что предыдущий фестиваль проводился только среди пианистов, а 2021 году проект будет реализован по всем музыкальным специальностям. Также будут организованы художественные выставки детского рисунка. Организаторы фестиваля ставят задачу выявлять все грани способностей юных талантов.

Первая концертная программа в рамках фестиваля пройдет второго июня на открытой площадке, рядом с галереей Art Tower в Ичери шехер.

Дети, которые выступят на концерте, были слушателями лекций для школьников, посвященных рациональному водопользованию и проблемам реки Кура. После лекций перед юными слушателями выступили их ровесники - воспитанники музыкальных школ, что также являлось частью образовательного процесса. Мероприятия проводились в Бакинском книжном центре и Пространстве Современного искусства YARAT.

"Основная цель фестиваля - предоставить талантливым детям возможность проявить свои способности. Безусловно, все дети талантливы, и главное - прислушиваться к мнению ребенка, и талант проявится сам. Наша цель - искать ярких юных музыкантов, учить их правильно и артистично вести себя на сцене. Ведь настоящий концертный музыкант также должен уметь держаться на сцене, а этому нужно учиться", - отмечает автор и руководитель фестиваля, азербайджанская пианистка, лауреат престижных международных конкурсов Саида Тагизаде.

В рамках Детского музыкального фестиваля "Симург" планируется проведение мероприятий в различных городах республики.

Фестиваль проводится при поддержке министерства образования, министерства культуры Азербайджана, Управления Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер", Baku Media Center, НПО Arts Council Azerbaijan, Pasha Holding и Aqua Vita.

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