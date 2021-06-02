Стало известно о состоянии здоровья Рамиза Азизбейли, заразившегося COVID-19

Стало известно о состоянии здоровья народного артиста Азербайджана, кинорежиссера Рамиза Азизбейли, заразившегося коронавирусом (COVID-19).

Как сообщила Oxu.Az дочь артиста Джалала Азизбейли, состояние ее отца оценивается как средней степени тяжести, передает Day.Az.

"28 мая отца поместили в реанимационное отделение модульной больницы в Зыхе, где проходят лечение пациенты с коронавирусом", - сказала она.