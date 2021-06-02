https://news.day.az/culture/1348349.html Стало известно о состоянии здоровья Рамиза Азизбейли, заразившегося COVID-19
Стало известно о состоянии здоровья Рамиза Азизбейли, заразившегося COVID-19
Стало известно о состоянии здоровья народного артиста Азербайджана, кинорежиссера Рамиза Азизбейли, заразившегося коронавирусом (COVID-19).
Как сообщила Oxu.Az дочь артиста Джалала Азизбейли, состояние ее отца оценивается как средней степени тяжести, передает Day.Az.
"28 мая отца поместили в реанимационное отделение модульной больницы в Зыхе, где проходят лечение пациенты с коронавирусом", - сказала она.
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