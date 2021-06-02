Скончался заслуженный артист Азербайджана

На 62 году жизни скончался ветеран азербайджанского джаза, бас-гитарист, заслуженный артист Эмиль Гасанов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом на своей странице поделился джазовый музыкант, композитор, народный артист Азербайджана Салман Гамбаров.

Эмиль Гасанов родился 19 декабря 1960 года в Баку. Выпускник факультета струнных инструментов по классу виолончели (класс проф. Расима Абдуллаева) Азербайджанской государственной консерватории имени Узеира Гаджибейли ( ныне Бакинская музыкальная академия имени Узеира Гаджибейли).

Работал в Азербайджанском государственном эстрадно-симфоническом оркестре телевидения и радио под управлением Рафига Бабаева, группе "Джанги" в сотрудничестве с одноименным танцевальным ансамблем, ансамбле Государственного театра песни имени Рашида Бейбутова, группах "Бакустик Джаз" Салмана Гамбарова и "Раст" Рашада Гашимова, и т.д.. Участник международных джазовых фестивалей в Азербайджане, России, Германии, Франции, Швейцарии и других стран.