Оркестровому залу в Турции присвоено имя азербайджанского композитора

Оркестровому залу государственной консерватории Университета Чукурова в Турции присвоено имя азербайджанского композитора, скрипача, заслуженного артиста, профессора Фарханга Гусейнова, сообщает Day.Az со ссылкой на сайт Государственного комитета Азербайджана по работе с диаспорой.

С соответствующей инициативой выступила наша соотечественница - ректор консерватории, доцент Ульвия Асланова Гюляр, и она была одобрена советом вуза.

Подчеркнем, что память об азербайджанском композиторе неслучайно увековечена турецким университетом. Живший с 1992 года в Турции Фарханг Гусейнов работал на должности заместителя заведующего кафедрой струнных инструментов в Государственной консерватории Университета Чукурова. Здесь он занимался педагогической и творческой деятельностью. Раскрывая студентам секреты исполнительского искусства на скрипке, он успешно выступал в концертных залах Анкары, Измира, Мерсина, Бурсы и других городов.

Отметим, что Фарханг Гусейнов родился в 1949 году в Азербайджане. В 1975 году окончил исполнительский факультет Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского, а в 1982 году - композиторский факультет Азербайджанской государственной консерватории (ныне - Бакинская музыкальная академия имени Узеира Гаджибейли). Был доцентом кафедры струнных инструментов Бакинской музыкальной академии.

Гусейнов - автор опер "Маленький принц" и "Кодаю", сочинений "Путешествие во времени", "Пусть будет мир на Земле!", сонат для фортепиано, скрипки, виолончели, кантат для солистов, хора и оркестра и ряда других произведений.

Фарханг Гусейнов скончался в 2010 году.