Народные песни, возникшие в Шуше

Народные песни - неотъемлемый атрибут нашей культуры. Созданные талантливыми людьми, песни живут столетиями, передаваясь из уст в уста. Полюбились в народе песни, созданные в Шуше. В беседе с корреспондентом АЗЕРТАДЖ автор более 20 книг по истории и этнографии Карабаха Васиф Гулиев рассказал об известных народных песнях этого края, передает Day.Az.

"Песня "Сары бюльбюль" имеет интересную предысторию. После убийства в Шуше иранского правителя Ага Мухаммед шаха Каджара карабахский государь Ибрагимхалил хан Джеваншир для налаживания пошатнувшихся отношений выдал свою дочь Агабейим ага за воссевшего на престол Фатали шаха Каджара. Агабейим ага всю жизнь прожила на чужбине, тоскуя по родному краю. Под псевдонимом Агабаджи она создавала проникнутые печалью баяты. Однажды Агабейим ага попросила Фатали шаха разбить сад в Тегеране, полный цветов и плодовых деревьев, произрастающих в Карабахе. Шах выполнил ее просьбу и вскоре был создан живописный цветник. Фатали шах даже пригласил садовника из Шуши. Агабейим ага назвала цветник "Садом Родины". В саду прижились все цветки, кроме харыбюльбюль, который растет только на карабахских склонах. Свою печаль поэтесса выразила словами:

"Сад родины" - яркий и пестрый,

Где ж в нем твой цветок, соловей?

Скажи, отчего ты весь пестрый,

Под грудкой лишь желт, соловей?!

Строки, пронизанные тоской по родному краю, вскоре полюбилось народом. Неизвестный шушинец переложил их на музыку и получилась лирическая композиция, ставшая своего рода летописью печальной судьбы Агабейим.

"Галалыйам, галалы" - азербайджанская народная песня, созданная в конце XIX века. Стихи и музыку к ней написал выдающийся ханенде Джаббар Гаръягдыоглу. Он посвятил эту песню Шушинской крепости, в которой родился и вырос. Эту песню блистательно исполнял как сам автор, так и народный артист, прославленный певец Рашид Бейбутов.

Слова и музыка песни "İrəvanda xal qalmadı" (Не осталось родинок в Иреване) тоже принадлежат Джаббару Гаръягдыоглу. Песня была создана спонтанно на свадебном торжестве сына одного из зажиточных жителей Иревана. Во время торжества отец невесты полушутя-полусерьезно упрекнул ханенде в том, что он восхваляет жениха и ни словом не обмолвился о красавице-невесте. Ханенде внял просьбе отца невесты и поинтересовался приметами девушки. Там и выяснилось, что у невесты на лице пара родинок. Начав исполнение-восхваление, Джаббар Гаръягдыоглу подал знак музыкантам сопровождать его. В честь невесты песня была названа "Иреванда хал галмады".

В конце XIX века в Шуше Джаббаром Гаръягдыоглу была создана песня "Тифлисин йоллары" (Тифлисские пути-дороги). Ханенде с юных лет получал приглашения на свадебные торжества во многие города Кавказа и Ирана. Как-то после длительного путешествия он прибыл в Тифлис и был так очарован красотой этого города, что под впечатлением написал песню "Тифлисские пути-дороги", которую впоследствии исполняли многие ханенде того времени.

Песня "Гэмерим" (Моя Гэмер) была создана Ханом Шушинским в 30-х годах прошлого века в селе Малыбейли. Ханенде вел свадебное торжество своего близкого друга, известного чекиста Мамедали Новрузова. Очарованный красотой сестры жениха - Гэмер ханум, черные косы которой ниспадали до пяток, известный ханенде с разрешения старейшин впервые исполнил эту песню. С тех пор она вошла в репертуар других ханенде и певцов, и получила широкое распространение в народе.

"Шушинский тесниф" впервые был исполнен известным ханенде Меджидом Бейбутовым. В начале XX века его голос был записан всемирно известной британской компанией "Граммофон Рекордс".

Известный народной песней является "Карабахский марал", музыка и слова которого принадлежат Искендеру Новрузлу. Песня посвящена актрисе Шушинского театра Сугре Багировой. Впервые в 1951 году ее исполнил шушинский ханенде Иса Рагимов. Впоследствии многие певцы включили эту песню в свой репертуар под названием "Азербайджанский марал".

В середине прошлого века была создана народная песня "Шушинский яйлаг". Первыми исполнителями песни, слова и музыка которой принадлежат юристу Илдырыму Магеррамову, были ханенде Иса Рагимов и Гусейн Губадов", - поведал наш собеседник.