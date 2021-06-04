Впервые азербайджанский музыкант удостоен именной медали французского города Карьер-су-Пуасси

Заслуженный артист Азербайджана, тарист Сахиб Пашазаде удостоен именной медали французского города Карьер-су-Пуасси за высокое исполнительское мастерство во время концертной программы, посвященной Международному дню мира (International Day of Peace, отмечается ООН 21 сентября с 2002 года). Международная концертная программа была представлена 21 сентября 2019 года, сообщил Trend Life музыкант, передает Day.Az.

Вечер был организован нашей соотечественницей, лауреатом международных конкурсов, пианисткой Саидой Зульфугаровой, проживающей во Франции. В концертной программе также выступили вокалистка Омо Белло из Нигерии, виолончелист Гийом Мартин из Франции, танцовщица фламенко София Алма из Испании.

"Я исполнил шесть произведений азербайджанских и французских классиков, но когда исполнял мугам, двое людей в зале встали и начали аплодировать, не дожидаясь завершения композиции. Как оказалось, это были мэр Карьер-су-Пуасси Кристоф Делрью и всемирно известный таджикский скульптор, Артист мира ЮНЕСКО Амри Аминов. После концерта они подошли ко мне и сказали, что не смогли удержаться и решили стоя приветствовать исполнение мугама. Мне было очень приятно, я был горд! Более того, мэр сказал, что такое выступление обязательно должно быть высоко оценено и он наградит меня медалью. Нигде я об этом не говорил, впервые вам рассказываю. С тех пор прошло почти два года, была серьезная пандемия, подумал, что может забыли (смеется), но на днях получил приятный сюрприз - почтой прислали эту медаль. Эта медаль дается раз год за высокие достижения в области культуры и общественной деятельности", - сказал Сахиб Пашазаде, который стал первым азербайджанским музыкантом, удостоенным этой медали.