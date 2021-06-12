Когда завершится реставрация памятника «Чираггала»?

Реставрационно-консервационные работы памятника "Чираггала" завершатся к концу этого года.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом сказал министр культуры Анар Керимов 11 июня в ходе медиатура, организованного с целью ознакомления с проделанной работой над памятником.

Министр сообщил, что реставрационно-консервационные работы начались в июле 2019 года. "Хочу отметить, что к реставрационно-консервационным работам крепости привлечены местные специалисты. Вместе с тем, мы пригласили зарубежных экспертов, которые высоко оценили проделанную работу", - добавил министр.

А.Керимов отметил, что, наряду с "Чираггала", также есть планы включить другие укрепления в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Министр также сказал, что ведется работа по увеличению туристического потенциала "Чираггала". Соответствующая концепция будет представлена в ближайшее время.