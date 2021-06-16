В Баку открылась выставка художественных работ "Летнее наслаждение"

В Leyla Khazari Art-Gallery состоялось открытие выставки художественных работ "Летнее наслаждение", сообщает Day.Az.

В экспозиции представлены новые летние картины художников и скульпторов Азербайджана, среди которых Рафаил Алиев, Мир-Азер Абдуллаев, Намиг Мамедов, Самир Газиев, Сируз Мирзазаде, Маргарита Керимова-Соколова, Милена Набиева, Интигам Агаев, Гама Меликова, Елена Хагвердиева, Бутунай Хагвердиев, Анар Гусейнзаде, Закир Ахмедов, Мамед Оруджев, Эмин Аскеров, Диана Алиева, Гусейн Хагвердиев.

Экспозиция выставки производила яркое и импульсивное впечатление сочетанием традиционных мотивов, авангарда и современного искусства, объединенных общим образом летнего Абшерона и традициями национальной живописи. Преемственность нескольких поколений живописцев и их наработки продолжают радовать зрителей своим неповторимым колоритом цельного образа, собирающего как в калейдоскоп отдельные яркие индивидуальные личности художников. Куратору выставки Рустаму Гусейнову удалось соединить в экспозиции современный этап развития азербайджанской живописи и создать большую картину яркими мазками наиболее колоритных современных художников и скульпторов Азербайджана.

Атмосфера выставки несет в себе тепло родного уюта, где каждый зритель может найти для себя любимый уголок и выбрать те краски, которые ему наиболее по душе. Работы художников несут в себе эту атмосферу, создавая идеальный баланс между собственной индивидуальностью и общим впечатлением от коллег, как в старом уютном дачном поселке, где все соседи друг друга знают и любят, где нет высоких заборов и не запираются двери.

Выставка продлится до 5 июля. Вход свободный.

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