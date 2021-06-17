Всемирно известный хореограф находится с визитом в Баку

Наш соотечественник - всемирно известный хореограф, заслуженный деятель искусств России, главный балетмейстер Приморской сцены Мариинского театра Эльдар Алиев находится с визитом в Баку, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend. К сожалению, ввиду загруженности рабочего графика Мастер не может часто приезжать в родной город, вот и текущий его визит связан с работой. Несмотря на то, что каждый час Эльдара Алиева расписан по минутам, всемирно известный хореограф нашел время, чтобы пообщаться с представителями отечественных СМИ.

"Родина, есть Родина, и ничто ее не заменит. Как я уже неоднократно говорил, чем старше становлюсь, тем больше чувствую себя привязанным к Азербайджану. Конечно, было приятно вернуться сюда, и вернуться не просто, а по приглашению...

В первую очередь по приезду посетил могилы родителей. Ну и конечно, отправился на Бульвар и в театр... Безусловно, была встреча в Центре творчества Максуда Ибрагимбекова (прим. - Максуд Ибрагимбеков является одним из авторов либретто балета "Тысяча и одна ночь"), лично познакомился с вдовой писателя - Анной Юрьевной", - рассказал он.

В ходе визита Эльдар Алиев провел мастер-класс для балетной труппы Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета и посетил Бакинскую академию хореографии.

"Состоялась очень интересная встреча в Бакинской академии хореографии. Мы побеседовали с Азизом Гараюсифли (прим. - проректор по учебной работе, исполняющий обязанности ректора БАХ), долго и плодотворно обсуждали саму структуру хореографического образования в Азербайджане, которую просто нужно логически выстроить. Все силы должны идти в театр через академию, а академия, в свою очередь, должна работать как часы. Необходимо, чтобы педагогический состав и образовательная система позволяли в полном объеме охватывать ту программу, которая необходима за весь период обучения", - отметил всемирно известный хореограф.

С 2015 года Эльдар Алиев - главный балетмейстер Приморской сцены Мариинского театра, а до этого он работал в Ballet Internationale в США, был приглашенным консультантом, балетмейстером и хореографом ведущих балетных трупп Европы, Азии и Америки.

"Большую часть своей жизни прожил в США, но работал и продолжаю работать по всему миру. На каком-то этапе жизни, освоив новую профессию, - а это руководить, преподавать, ставить спектакли - понял, что под чьим-то руководством уже работать не смогу, и ушел на вольные хлеба... Все сложилось успешно - график расписан на два года вперед, но и здесь есть свои "за" и "против". С одной стороны, ты ни от кого не зависишь, с другой - не видишь плодов своей работы: выпускаешь спектакль, сдаешь его и уезжаешь. Ты не можешь увидеть, как на нем растут артисты, какой жизнью он живет", - подчеркнул Эльдар Алиев.

Кстати, вначале на предложение о сотрудничестве с тогда еще Приморским театром оперы и балета (сейчас - Приморская сцена Мариинского театра) во Владивостоке Эльдар Алиев ответил отказом, но потом произошел случай, который побудил его дать положительный ответ.

"Когда я находился в Европе, где судил международный конкурс, со мной захотел встретиться директор театра во Владивостоке. Признаюсь, был немного удивлен, когда передо мной появился молодой человек лет 28-ми: он рассказывал о грандиозных планах, говорил, что театру нужно, чтобы я поставил балет "Щелкунчик"... Но "Щелкунчик" - очень тяжелый спектакль, сложный для исполнения, по техническому проведению и т.д. На поступившее предложение я ответил, что для начала необходимо посмотреть труппу театра, и мы договорились, что я на один день прилечу во Владивосток. Посетив театр, все же решил, что "Щелкунчика" там ставить не буду, объяснил директору, что труппа очень молодая, несформировавшаяся, и на данном этапе нет смысла ставить спектакль. У директора в это время была назначена пресс-конференция, и он попросил меня подождать, чтобы еще раз все обсудить. Время до посадки на самолет у меня было, и я решил осмотреть сцену, где в это время на репетицию начала собираться балетная труппа. Сел в зале, но чувствую, что за спиной что-то происходит, все взгляды устремлены именно туда. Поворачиваюсь, а там стоит молодой человек. Понял, что это главный балетмейстер, который очень не хотел, чтобы я там ставил спектакль. Но он не знал, что я уже ответил отказом. Поздоровался с ним, а он, в свою очередь, очень демонстративно и театрально сказал: "Встал и пошел вон отсюда!" Все ахнули... Ему нужно было, чтобы я обиделся и ушел. Я вышел и вновь встретился с директором, который уверял, что я должен пересмотреть решение. На что я ответил: "Уже пересмотрел. Спектакль ставить буду!", - вспоминает заслуженный деятель искусств России.

Постановка "Щелкунчика" прошла успешно, и руководство театра обратилось к Эльдару Алиеву за постановкой еще одного спектакля, а потом еще... Так за год он поставил несколько постановок, фактически костяк, весь репертуар - это были балеты "Корсар", "Жизель", "Щелкунчик", "Жар-птица"...

А в январе 2016 года Приморский театр был преобразован в Мариинский, и от его руководителя, маэстро Валерия Гергиева, Эльдару Алиеву поступило предложение возглавить балетную труппу Приморской сцены Мариинки.

В августе 2020 года на Приморской сцене Мариинского театра с огромным успехом прошла премьера новой постановки балета "Тысяча и одна ночь" великого азербайджанского композитора Фикрета Амирова. Балет с неменьшим успехом был показан на прославленной сцене Мариинского театра в Санкт-Петербурге в январе 2021 года. Хореографом-постановщиком и автором новой версии балета выступил Эльдар Алиев. Дирижировал постановкой заслуженный артист Азербайджана, главный дирижёр и музыкальный руководитель Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета Эюб Гулиев.

" Эюб Гулиев - это мой выигрышный лотерейный билет. Эюб сделал максимальное со своей стороны, чтобы вписаться в нашу творческую атмосферу, и он вписался в нее в полной мере. Поэтому работать с ним было интересно всем", - добавил Алиев.