Как известно, великий азербайджанский композитор Узеир Гаджибеков (1985-1948) детство провел в Карабахе, в Шуше, впитав в себя всю музыкальную культуру этого края.

Как передает Day.Az со ссылкой на azerhistory.com, окончив 1 июня 1904 года учительскую семинарию в Гори, он получил звание "учитель начальной школы". Узеир бек очень хотел получить назначение в одну из бакинских школ, но судьбе было угодно распорядиться иначе: после его обращения в инспекцию школ Гянджинской губернии он назначается учителем в третий параллельный класс сельской школы Гадрута (посёлок в Ходжавендском районе Азербайджана).

Согласно назначению, молодой учитель должен был приступить к работе не позднее 25 августа. Ему надлежало преподавать русский язык, счет, историю, пение и музыку.

Гадрутский период жизни Узеира Гаджибекова хоть и не был длительным, но стал интересным этапом в преподавательской жизни композитора. А длительным он не стал из-за печально известного армяно-турецкого конфликта, случившегося в 1905 году.

В архивах было обнаружено письмо, в котором есть такая фраза: "...занятия уже начались, но учитель Узеир Гаджибеков еще не явился в школу".

Это письмо, датированное 2 октября 1905 года, было послано инспектору школ Гянджинской губернии от директора школы Гадрута. Возможно, что Узеир бек продолжил бы преподавание в сельской школе Гадрута, но после столкновений армян с турками это стало невозможно. Поэтому осенью 1905 года Узеир Гаджибеков покидает Гадрут.

В Доме-музее великого азербайджанского композитора удалось найти три фотографии гадрутской школы, в которой Узеир бек в течение года "нес разумное, доброе, вечное".