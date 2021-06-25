Народный артист Азербайджана, оперный певец Эльчин Азизов выступил в премьерном показе оперы Петра Чайковского "Мазепа" на Исторической сцене Большого театра России, сообщает Day.Az со ссылкой на российские СМИ.

Эльчин Азизов исполнил партию Мазепы. Отметим, что постановка идет в трех актах и на создание современной трактовки "Мазепы" ушел год. Премьерные показы нового спектакля пройдут до 27 июня.

По сюжету Мария, юная дочь Василия Кочубея, полюбила седовласого старика Мазепу. Кочубей возмущен самой мыслью о том, чтобы отдать любимую дочь старику. Мазепа предлагает Марии выбирать между ним и родными. Девушка выбирает любовь.

Зреет заговор против Мазепы, Кочубей пишет на него донос царю. Однако царь не поверил доносу и выдал Кочубея Мазепе. Наутро назначена казнь. Мысль о том, что он умрет, не отомстив гетману, не дает Кочубею покоя.

Любовь Кочубей (мать Марии) считает, что только Мария может умолить Мазепу отменить казнь. Но Любовь и Мария появляются слишком поздно, казнь свершилась...