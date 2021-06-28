О стоянке древнего человека в поселке Гобу на Абшероне

Зона Восточного Закавказья, предгорья Большого и Малого Кавказа, спускающиеся к Каспийскому озеру, были обитаемы человеком с древнейших времен. Цивилизации и народы, сменяя друг друга, оставили здесь большое количество следов и некоторые из них в наше время можно различить невооруженным. На огромном пространстве Гобустана и Абшеронского полуострова, следы деятельности далеких предков можно обнаружить на поверхности камней или скальных выходов, передает Day.Az со ссылкой на Azerhistory.

Поселения древних людей встречаются по всему Абшерону, и одна очень интересная стоянка со следами религиозно-культовой деятельности была в 2021 году открыта в ходе экспедиции в селение Гобу.

Нужно отметить, что Гобу одно из древних поселений Абшерона. В Азербайджане есть много мест, связанных с топонимом Гобу (деревня Гобу на Абшероне, деревня Гобусту в Агдаме, Гобугырах в Хачмазе, Гобудилагарда в Физули и сам Гобустанский район). Название происходит от азербайджанского слова "гобу", означающего "сухой овраг", "осушенная местность".

Без сомнения название бакинской деревни Гобу возникло благодаря природным особенностям. Село было основано в долине, которая окружена небольшими горами и холмами. В ходе экспедиции было решено обследовать скальные выходы вокруг села.

Фото: В.Шукюров, Ф.Насибов

Фото: В.Шукюров, Ф.Насибов

На территории, расположенной над Гобу, на вершине горы была обнаружена стоянка древнего человека. "Стоянка" - археологический термин для обозначения поселений или мест обитания первобытных людей в эпоху палеолита, неолита и бронзового века, а также мест остановки скотоводов-кочевников.

Стоянка в Гобу представляла собой большую скалу, с естественной пустотой под ней, образующей грот. Это пустота, немного углубленная естественным образом, представляла собой отличное место для убежища. Сама пещера довольно большая и свободно вмещала от 10 до 20 человек. То, что грот служил убежищем, подтверждала и ограда, выложенная из больших камней перед входом в грот.

Фото: В.Шукюров, Ф.Насибов

Важно отметить, что на скала над гротом имела культовое значение. Об этом свидетельствуют "чашечные углубления" и солнечные знаки, обнаруженные на скале.

"Чашечные углубления" обычно представляют собой высеченные в скалах углубления диаметром до 80 см и глубиной в 5-40 сантиметров. Нередко от чаш отходят желобки, которые иногда соединяют между собой различные чаши.

Такие чаши часто обнаруживали вблизи пещер Гобустана. Аналогичные углубления были выявлены и в других местах, в частности на скале на территории дворца Ширваншахов в старой крепости Баку, в окрестностях селений Гюздек, Тюркан, Нардаран, Биби-Эйбат на Абшероне и в других частях Азербайджана. Эти чашечные углубления начинают встречаться с конца неолита и начала бронзы (то есть, с V - III тысячелетий до нашей эры и позже).

Интересно отметить, что, как правило, их обнаруживали в непосредственной близости от старинных поселений и погребений. Остатки курганных захоронений, позволяют предположить, что "чашечные углубления" являются следами некоей ритуальной традиции, возраст которой может составлять несколько тысяч лет.

Фото: В.Шукюров, Ф.Насибов

Фото: В.Шукюров, Ф.Насибов

Фото: В.Шукюров, Ф.Насибов

Ввиду большого разнообразия их форм, размеров и расположения существуют самые различные версии по поводу того, с какой целью они были созданы. Некоторые исследователи предполагают, что они являлись неподвижными сосудами для сбора и хранения дождевой воды и сбора жертвенной крови животных. Хотя, эта версия не применима ко всем "чашечным углублениям".

Небольшие размеры некоторых чаш (вместимостью всего 1 - 1,5 литра) и тот факт, что отходящие от них желобки не охватывали водосборную поверхность камня, свидетельствуют о том, что данный тип углублений вряд ли назначался для сбора дождевой воды. На то, что эти углубления выполняли другую роль, указывает и наличие истинных ёмкостей для сбора дождевой воды, способных вместить десятки, а то и сотни литров воды и которые можно встретить на этих же участках.

Концентрация чаш, как правило, вблизи мест древних захоронений или скальных выходов, считавшимися священными, позволяет предположить их некое культовое предназначение. Такие углубления могли использоваться, например, при жертвоприношениях.

Помимо "чашечных углублений" следы деятельности древнего человека проявлялись и в других формах. Одной из них является чашечный - солнечный знак, обнаруженный в Гобу на скале над гротом. Знак представлял собой полусферические выемки диаметром около 5 см и глубиной 2 см, выложенные по кругу. Внутри круга находились еще 3 выемки.

Фото: В.Шукюров, Ф.Насибов

Фото: В.Шукюров, Ф.Насибов

Удивительно, но такие выемки, выложенные по кругу с двумя выемками внутри, были выявлены и в Шотландии близ города Эдинбург.

Такие знаки в виде выемок, расположенных по кругу, с двумя-тремя выемками внутри были обнаружены и в других частях Азербайджана, порой за сотни километров друг от друга. Учитывая то, что часто рядом с ними выявляли захоронения бронзового века, эти знаки можно датировать 3-2 тысячелетиями до н.э.

Вокруг самого грота в Гобу также было обнаружено много других скал с различными углублениями, желобами. На скале под гротом также были выявлены высеченные геометрические изображения. Еще одно интересное углубление большого диаметра с желобками было обнаружено в скале недалеко от главного грота.

Фото: В.Шукюров, Ф.Насибов

Фото: В.Шукюров, Ф.Насибов

Безусловно, что это все было частью единого большого комплекса. Большое количество выемок разных размеров, указывают на то, что поселение было обитаемым на протяжении долго периода времени и имело важное культовое значение.