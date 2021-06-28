"Marş irəli" в исполнении Хоровой капеллы

По инициативе Главного Управления культуры города Баку композиция заслуженного деятеля искусств Азербайджана Джаваншира Гулиева "Marş irəli" ("Əsgər marşı"/"Солдатский марш") представлена в новой аранжировке. Об этом сообщили Day.Az в Управлении.

Реализация этого проекта приурочена ко Дню Вооруженных сил Азербайджана, который отмечается в стране 26 июня. Автором новой аранжировки является Аваз Мурадов.

Композиция звучит в исполнении Азербайджанской государственной хоровой капеллы.

"Marş irəli" был написан Джаванширом Гулиевым в 1992 году.