Продолжается прием работ на выставку Su və rəng ahəngi 2021 ("Гармония воды и цвета 2021"), сообщили Day.Az организаторы проекта.

Экспозиция откроется 15 июля в Центре искусств "Хатаи" в Баку при организации азербайджанского представительства Международного общества акварелистов (IWS Globe) - IWS Azerbaijan и İWS Baku Khatai Art Center при Центре искусств "Хатаи" и при поддержке министерства культуры, Союза художников и Азербайджанской государственной картинной галереи.

Участие в проекте могут принять художники-акварелисты старше 18 лет. Они должны представить свои работы до 30 июня. Тема работ - свободная.

Все оригинальные картины должны быть выполнены акварелью, иметь формат не меньше А3. Каждый художник может представить три работы. Картины для экспозиции будет отбирать художественный совет IWS Azerbaijan.

Фотографии работ (2-5MB) следует отправлять на адрес электронной почты iwsazerbaijan@gmail.com. Также необходимо указать имя и фамилию автора, название и размер работы.

Имена участников выставки будут объявлены третьего июля в аккаунтах организаторов в социальных сетях. Отобранные произведения должны быть до 10 июля переданы в İWS Baku Khatai Art Center, находящийся в Центре искусств "Хатаи".

Информационная поддержка: Trend.az, Day.az, Milli.az.