Открытие кинокомиссии в Азербайджане – знаковое событие

Открытие кинокомиссии в Азербайджане - это знаковое событие для всей индустрии.

Об этом сказал генеральный директор киностудии "Ленфильм" Федор Щербаков на мероприятии, посвященном созданию в нашей стране кинокомиссии Filming Azerbaijan, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По словам гендиректора "Ленфильма", создание Filming Azerbaijan - важное событие не только для Азербайджана, но и для России: "Мы внимательно следим за развитием процессов в этой сфере. В России тоже начинает активно действовать кинокомиссия".

"Кинокомиссия - один из самых современных способов не только развития национального кинематографа, но и, что важно, интеграции в международный контекст. Поэтому появление кинокомиссии в Азербайджане означает грядущие серьёзные изменения в индустрии", - сказал Щербаков.

Он отметил, что это в первую очередь инфраструктурные изменения: "Необходимо, чтобы Азербайджан превратился в доступную для всех кинематографистов локацию, где есть все нужное для съемок".

По мнению Федор Щербакова, киностудия "Ленфильм" в ближайшее время может воспользоваться возможностями, созданными для кинематографистов в Азербайджане.