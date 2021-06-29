В Баку назвали победителей конкурса газелей-романсов - ФОТО
В Союзе композиторов Азербайджана (СКА) наградили победителей конкурса газелей-романсов, приуроченного к 880-летию со дня рождения великого азербайджанского поэта и мыслителя ХII века Низами Гянджеви, сообщает Day.Az.
Председатель Союза композиторов, народная артистка Азербайджана, профессор Франгиз Ализаде отметила, что организаторы конкурса поставили перед собой цель привлечь внимание композиторов к данной теме.
Она сообщила, что в конкурсе приняли участие профессиональные композиторы - как маститые авторы, так и представители молодого поколения, которые создали прекрасные музыкальные произведения.
На мероприятии Франгиз Ализаде также рассказала о других конкурсах, проводимых союзом.
Далее были объявлены имена победителей:
I премия - Дадаш Дадашев
II премия - Лала Джафарова
III премия - Азер Дадашев
Почетных дипломов удостоены Кямаля Ализаде, Таир Ибишов и Фарид Фатуллаев.
Выступившие на мероприятии секретари Союза композиторов, заслуженные деятели искусств Земфира Гафарова, Джалал Аббасов и другие отметили, что творчество великого поэта и мыслителя Низами Гянджеви оказало и оказывает большое влияние на азербайджанское композиторское искусство.
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