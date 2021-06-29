В Баку назвали победителей конкурса газелей-романсов

В Союзе композиторов Азербайджана (СКА) наградили победителей конкурса газелей-романсов, приуроченного к 880-летию со дня рождения великого азербайджанского поэта и мыслителя ХII века Низами Гянджеви, сообщает Day.Az.

Председатель Союза композиторов, народная артистка Азербайджана, профессор Франгиз Ализаде отметила, что организаторы конкурса поставили перед собой цель привлечь внимание композиторов к данной теме.

Она сообщила, что в конкурсе приняли участие профессиональные композиторы - как маститые авторы, так и представители молодого поколения, которые создали прекрасные музыкальные произведения.

На мероприятии Франгиз Ализаде также рассказала о других конкурсах, проводимых союзом.

Далее были объявлены имена победителей:

I премия - Дадаш Дадашев

II премия - Лала Джафарова

III премия - Азер Дадашев

Почетных дипломов удостоены Кямаля Ализаде, Таир Ибишов и Фарид Фатуллаев.

Выступившие на мероприятии секретари Союза композиторов, заслуженные деятели искусств Земфира Гафарова, Джалал Аббасов и другие отметили, что творчество великого поэта и мыслителя Низами Гянджеви оказало и оказывает большое влияние на азербайджанское композиторское искусство.