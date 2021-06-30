https://news.day.az/culture/1357301.html Ариф Бабаев отправился в Турцию на лечение
Ариф Бабаев отправился в Турцию на лечение
Заведующий кафедрой мугама Азербайджанской национальной консерватории, народный артист Ариф Бабаев отправился в Турцию на лечение.
Об этом АПА сообщил сын народного артиста Яшар Бабаев, передает Day.Az.
Он сообщил, что А.Бабаев отправился в Турцию два дня назад: "Вы знаете, у моего отца в прошлом году был инсульт. Серьезных проблем со здоровьем в настоящее время нет. Просто отправился на очередное обследование и лечение".
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре