Заведующий кафедрой мугама Азербайджанской национальной консерватории, народный артист Ариф Бабаев отправился в Турцию на лечение.

Об этом АПА сообщил сын народного артиста Яшар Бабаев, передает Day.Az.

Он сообщил, что А.Бабаев отправился в Турцию два дня назад: "Вы знаете, у моего отца в прошлом году был инсульт. Серьезных проблем со здоровьем в настоящее время нет. Просто отправился на очередное обследование и лечение".