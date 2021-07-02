В Баку прошел гала-вечер сериала "Крик тишины"

В Доме поэзии имени Джабира Новруза Центра пропаганды книги Azərkitab прошел гала-вечер сериала "Sükutun fəryadi" ("Крик тишины") из 40 эпизодов, сообщает Day.Az.

В мероприятии приняли участие творческий коллектив сериала, представители культуры, общественности и творческой молодежи. Сериал снят кинорежиссером Фаигом Нагиевым по сценарию Егяны Керимзаде, написанному по одноименному произведению автора.

В сериале снимались: народный артист Видади Алиев, заслуженные артисты Азад Шукюров, Вагиф Керимов, Земфира Наджафова, Ильхам Асадов, актеры Аждар Зейналов, Огуз Алпарслан, Гюльшан Гусейнли и другие.

Гала-вечер начался с торжественного шествия творческого коллектива. Затем в исполнении мугамного трио в составе Сафалы Мирзалиева (ханенде), Джабраила Геюшева (тар) и Эльшана Гарибова (кяманча) прозвучали композиции "Карабах шикестеси" и "Тесниф Худаяра".

В официальной части мероприятия прозвучал государственный гимн Азербайджана, минутой молчания была почтена память шехидов Карабахской войны, отдавших жизни за свободу и независимость страны.

Руководитель Azərkitab Сабир Гасанов отметил важность реализации патриотических проектов, отражающих славную историю Азербайджана. Выступившие режиссер Фаиг Нагиев, автор сценария Егяна Керимзаде, директор Сархан Мустафаев и редактор Лала Газанфар рассказали о съемках сериала, подчеркнув, что в ходе 44-дневной Отечественной войны азербайджанский народ и армия освободили наши земли от 30-летней оккупации, принесли стране долгожданную Победу над армянскими оккупантами.

Сериал, созданный на основе реальных событий, повествует об исторической ненависти армян к тюркскому миру. Красной нитью проходят через него тайные игры этнических армян, когда-то обосновавшихся и нашедших приют в Азербайджане, пользующихся всеми благами, но поддерживающих Армению в ее агрессорской политике, приведшей к многочисленным жертвам и трагедии азербайджанского народа. Нож в спину...

В сериале также отражены образы внутренних врагов, которые ради богатства предают свой народ и совершают злодеяния. Этому противостоят обычные граждане, патриоты страны, которые, несмотря на все трудности и препятствия, отважно борются со злом, лицемерием, жесткостью, предательством, раскрывают замыслы врагов.

Главная цель проекта - пропаганда истинных национальных и человеческих ценностей, преданности и любви к Родине, когда все силы направлены на достижение победы, даже ценой жизни.

Через весь сериал также проходит искренняя любовь Фархада и Ширин...

Гостям была представлена первая 45-минутная серия, затем состоялись обсуждения. Показ сериала начнется на следующей неделе на телеканале ATV.

Информационная поддержка мероприятия - Trend.az, Day.az, Milli.az.