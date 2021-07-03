Азербайджанский мугам прозвучит на Чеховском фестивале в Москве

XV Международный театральный фестиваль имени А. П. Чехова привез на гастроли в Москву Ансамбль народного артиста Азербайджана Алима Гасымова из Баку, который познакомит российских зрителей с искусством мугама. Музыкальную композицию "Мир воздвигнут на любви" на стихи древних персидских поэтов можно будет услышать на сцене Московского международного Дома музыки 3 и 4 июля, сообщили в пресс-службе смотра, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мугам - это традиционная духовная музыка Азербайджана, написанная на ортодоксальные стихи XVII века, воспевающие божественную всеобъемлющую любовь. На русском языке эти тексты можно прочесть в переводах Риммы Казаковой и Евгения Евтушенко", - рассказала представитель пресс-службы фестиваля.

Она отметила, что в 2008 году мугам внесен ЮНЕСКО в список шедевров нематериального культурного наследия человечества. "Сегодня самым известным в мире исполнителем мугама признан ансамбль Алима Гасымова из Баку. Его исполнительский стиль уникален, в нем глубокое знание многовековых правил мугама сочетается со сложными инновациями и другими музыкальными жанрами, такими как джаз и современная композиция. Вот такой замечательный коллектив выступит в рамках Чеховского фестиваля в Москве, который продолжает знакомить российских зрителей с лучшими достижениями мирового искусства", - подчеркнула собеседница агентства.

Сам Алим Гасымов сообщил, что объехал с гастролями почти весь мир. "Мугам - это момент, мгновение, миг, - пояснил артист. - Это музыка счастья, которой мы хотим поделиться с московским зрителем".