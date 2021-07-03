"Семь красавиц" в Ичеришехер

В старинной части Баку - Ичеришехер - в рамках фестиваля искусств Art Fest Nizami прошла презентация НПО Arts Council Azerbaijan под названием "Семь красавиц", сообщает Day.Az со ссылкой на Trend Life. Фестиваль посвящен Году Низами Гянджеви и 880-летию со дня рождения великого азербайджанского поэта и философа.

На открытом воздухе перед Art Tower Gallery были размещены банеры "Семь красавиц", созданные в результате воркшопа фотографов, в котором участвовали Лала Гусейнова, Александр Карягин, Мирсадых Гусейнов, Фархад Алекперли, Симон Петер, Эмин Гулиев и Мадина Дорожкина. Каждый из фотографов представил свой взгляд на героев поэмы Низами Гянджеви "Семь красавиц". В роли моделей в фотопроекте приняли участие медийные личности - писательницы Нателла Османлы и Нармина Мамедзаде, публицист Гюльнара Иманова, ресторатор Лидия Алиева, руководитель Art School Сона Гулиева, дизайнер Сабина Зулалова и балерина Дарига Найманова. Куратор проекта - Сона Гулиева, художник по костюмам, дизайнер - Сабина Зулалова, художник по макияжу - Ангелина Бабаева.

Первая презентация была посвящена индийской царевне, которую воплотила руководитель Art School Сона Гулиева. Для каждой из "Семи красавиц" созданы отдельные видеоролики, в которых звучит поэзия Низами Гянджеви на музыку великого композитора Гара Гараева из балета "Семь красавиц". Гостям был представлен видеоролик "Индийская красавица" (Саида Тагизаде (пиано), Мехман Пириев (чтец), Мадина Дорожкина (видео), Сабина Зулалова (художник по костюмам), Bonjour Beauty Baku - Angelina (визаж).

Перед показом руководитель Arts Council Azerbaijan, автор идеи и руководитель Art Fest Nizami художник Дадаш Мамедов отметил, что фестиваль включает в себя воркшопы для фотографов и художников, выставки, показы мультипликационных фильмов и другие мероприятия, посвященные творчеству Низами Гянджеви. Основная цель фестиваля - привлечение творческих личностей к участию в различных совместных проектах, просвещение и повышение информированности молодого поколения о творчестве великого поэта.

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