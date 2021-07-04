Гасым бек Закир: поэт переломной эпохи

В истории большинства народов мира XIX век, несомненно, стал судьбоносным по причине расставания с феодальным прошлым и перехода на другой уровень общественнополитических и морально-культурных ценностей.

Как передает Day.Az со ссылкой на Azerhistory, в этом плане исторические судьбы азербайджанских тюрок не исключение. В указанное столетие Азербайджан, прощаясь с патриархально-феодальными устоями, бурными темпами осваивал новую общественную формацию - промышленно-капиталистический строй.

В 1828 году разделение Азербайджана со стороны Российской и Персидской империй на Северный и Южный Азербайджан окончательно уничтожило тысячелетнюю государственность азербайджанских тюрок. Эти трагические события повернули ход истории народа совершенно в другое русло и послужили мощным толчком к формированию нового мировоззрения нации. Проявилась тенденция к коренному изменению и обновлению во всех сферах общественно-культурной жизни, в том числе в литературе.

В азербайджанской литературе XIX века по традиции богатой многовековой классической поэзии и фольклора продолжали создаваться значимые художественные произведения, при этом обретался новый эстетический опыт.

Азербайджанская литература названного столетия с точки зрения её содержания, особенностей путей развития, типологии литературных родов и жанров, стилевой и языковой специфики представляет собой уникальный симбиоз старого и нового, возвышенного и реалистического, лирического и сатирического, классического и современного. Этот феномен с уверенностью можно отнести в разряд редких явлений истории мировой литературы.

Великий поэт этой переломной эпохи, тонкий лирик, яркий представитель азербайджанской реалистической поэзии, мастер сатирических произведений, дидактических аллегорий и басен Гасым бек Закир Али бек оглы Джаваншир родился в 1784 году в городе Шуше. Он происходил из знатного карабахского рода Джаванширов.

Родным братом его прадеда Гусейнали аги доводится основатель литературной и музыкальной Мекки Азербайджана - города Шуши Панах хан. Будущий поэт получил начальное образование в местном медресе, где овладел арабским и персидским языками, глубоко изучил восточную и азербайджанскую классическую литературу и фольклор. Закир жил в основном в селении Хындырыстан, подаренном ему правителем Карабаха Мехтигулу ханом.

Из-за своих острых сатирических памфлетов поэт имел немало недругов среди азербайджанской знати того времени. В результате интриг влиятельных недоброжелателей Закир и его семья подвергались преследованиям со стороны царских властей. Его сын Наджафгулу бек и племянник Искандер бек были сосланы в Сибирь. Самого же поэта арестовали, год продержали в Шуше, а затем сослали в Баку, где при помощи своих друзей М.Ф.Ахундова, М.П.Кулебакина, И.Куткашынлы и И.Орбелиани он был реабилитирован, вернулся в Шушу и прожил там до конца жизни (1857) под негласным надзором полиции.

Литературное творчество Гасым бека Закира началось со стихов в стиле ашугской поэзии, продолживших и развивших классическую художественную традицию. Закир вносил в лирику внутреннюю нюансировку, акцентировал высокие нравственные ценности, обогащал эмоциональную гамму, описывая светлую печаль и тоску разлуки. Любовная лирика Закира развивается по восходящей линии и носит социальную смысловую нагрузку. В закировской лирике мотив любви к родной земле превалирует над темой любви к избраннице сердца, красавице.

В первой половине XIX века в азербайджанской литературе формировалось и развивалось совершенно новое для нее направление - сатирическая поэзия. Развитие и широкое распространение сатирического стихотворного жанра было не случайным, а связано с переломным периодом в общественно-политической и социальной жизни страны.

Нравственные противоречия между местными привилегированными классами и широкими народными массами, обострение национально-культурной отчужденности создавали благоприятные условия для появления и развития сатирического течения в поэзии. Сатирическое творчество Закира характеризуется широтой тематического содержания, художественной проблематики, объектов критики и смеха.

Разоблачения, критика и ирония сатиры поэта были направлены против царских чиновников и царизма вообще, колониальных порядков, произвола ханов и беков. Поэт ревностно защищал права слабых и угнетённых. Мишенью социальной сатиры Закира служили также раскольники исламской религии, сводящие веру к простому формальному отправлению ритуалов, принижающие мораль и философию ислама до уровня догм и предрассудков, духовенство, шариатские судьи, ханжи и мздоимцы.

Сатира Закира бичевала не социальный строй в целом, а отдельные социальные пороки, беспощадно критикуя их носителей. Этический реализм сатиры поэта был далёк от максимализма и при всей резкости и перехлёстах служил духовной эволюции и постепенному реформированию социального строя.

Закировская сатира вовсе не ограничивалась только критикой привилегированных классов и слоёв, а была направлена против недостатков, присущих природе человека вообще, по этой причине при необходимости он критиковал крестьян и неимущих, или же защищал беков и богачей, если их права попирались.

В его сатире сопрягается личностное и социальное, характеристика индивидуума и общества. Большинство его стихотворений автобиографичны, атмосфера и канва их взяты из реальной жизни и составляют мозаику социального бытия; в них поимённо предстают доморощенные чинуши разных мастей и рангов, национальные деятели и представители царской администрации родного поэту Карабаха. Но конкретика образов не мешает им подниматься до уровня художественного обобщения показатель блестящего поэтического гения поэта.

Лирические и сатирические стихи Закира ещё при жизни автора широко распространялись не только в его родном Карабахе и в целом в Азербайджане, но и по всему Ближнему и Среднему Востоку, Средней Азии. Многие его газели и гошмы исполнялись на народных торжествах певцами и ашугами Карабаха, Ширвана, Южного Азербайджана и Туркестана.

Поэтическое наследие Закира публиковалось после его смерти в сборниках Мирзы Юсифа Нерсесова "Сводный диван Вагифа и других современников" (Темирханшура, 1856), Адольфа Берже "Стихи поэтов Азербайджана" (Лейпциг, 1867), Мухаммедаги Муджтехидзаде "Сад влюблённых" (Стамбул, 1910), Мир Мохсуна Навваба "Рассказы Навваба" (Баку, 1913) и др.

Первая отдельная книга стихов Закира была издана в 1925 году в Баку под заглавием "Гасым бек Закир" известным учёным и фольклористом Салманом Мумтазом (1884-1937). Впоследствии увидели свет более десяти изданий произведений Закира, представившие наследие поэта в полном объёме.

Творческое наследие Гасым бека Закира в советское время переводилось на русский язык талантливыми переводчиками в достаточно широком объёме и издано в сборниках и отдельно: "Антология азербайджанской поэзии", "Художественная литература" (Москва, 1939); "Антология азербайджанской поэзии" в 3-х томах, "Художественная литература" (Москва, 1960); "Закир. Избранное" ("Азернешр", Баку, 1971) и др.

В целом поэтическое творчество Гасым бека Закира занимает уникальное место в истории азербайджанской просветительско-реалистической поэзии первой половины XIX столетия и является своеобразным морально-духовным посланием будущему.

Именно Закиру принадлежат величайшие заслуги в пробуждении национального общественного сознания и духовного возрождения в становлении просветительской сатиры, кристаллизация азербайджанского литературного языка.