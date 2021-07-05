Как на азербайджанских коврах появились китайские драконы?

Карабахские ковры Южного Кавказа всегда отличались своими художественно-техническими свойствами и древним символизмом. Одним из самых узнаваемых в этой группе, является ковер "Гасымушагы". Основные элементы дизайна этого ковра впервые появились в знаменитых "драконовых" коврах Сефевидской эпохи, что позволяет говорить о длительной устойчивости традиций его ткачества.

Ковры Гасымушагы относятся к Джебраильской подгруппе Карабахской группы ковров. На ковры этой подгруппы оказали сильное влияние традиции тебризского ковроткачества. Это влияние было исторически обусловлено тем, что Джебраильский регион Карабаха граничит (через реку Араз) с Южным (Иранским) Азербайджаном. Через Джебраил, караванный маршрут веками соединял горный и равнинный Карабах с Южно-Азербайджанскими городами Тебриз, Хой, Урмия, Ардебиль, и др.

Кроме Джебраильской подгруппы, в Карабахскую группу ковров входит Шушинская подгруппа, охватывающая нагорную часть Карабаха и подгруппа Равнинного Карабаха с культурным и ремесленным центром в городе Барда.

Надо отметить, что вся система декора ковра "Гасымушагы" образована из различных растительных и цветочных мотивов, что является характерной чертой и тебризских и карабахских ковров. Богатая флора Карабаха оказала влияние на ковровое ремесло этого региона, в котором легко узнаются стилизованные мотивы местных растений, цветов, плодов и ягод. Многие эксперты восточных ковров, в своих классификациях, включали ковры "Гасымушагы" в группу так называемых "драконовых" ковров Карабаха (по азербайджански - "Аждахалы").

Общее родство ковров "Гасымушагы" и знаменитых "драконовых" ковров Карабаха неоспоримо. Отличие в том, что драконовые ковры, так до конца и остались элитным продуктом дворцовых мастерских (кархане), а ковры "Гасымушагы" получили распространение в народном ремесле ковроткачества.

ДИЗАЙН, СИМВОЛИЗМ И "ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ" КОРНИ

Этно-территориальный ареал "Гасымушагы обасы"(ареал проживания племени Гасымушагы)

Как передает Day.Az со ссылкой на Azerhistory, возникновение и формирование основных мотивов дизайна ковров "Гасымушагы" приходится на вторую половину XVIII века - период возникновения независимых феодальных государств в кавказской провинции бывшей Сефевидской Империи. Одним из таких государств - было Карабахское ханство, включавшее Нагорные и Низменные регионы.

Распад Сефевидского государства и образование независимых феодальных государств на территории Сефевидской империи - изменил не только политическую, но и экономическую и культурную жизнь в регионах. Утрата тесных культурных связей между Северным и Южным Азербайджаном, в результате феодальной раздробленности - стала причиной "провинциализации" коврового ремесла в Карабахе и появления новых тенденций его развития.

На первоначальном этапе, резко уменьшилось производство больших дворцовых ковров, которые раньше изготовлялись и поставлялись в сефевидские дворцы Иранского Азербайджана. Уменьшилось и количество ковров, поступающих в Карабах по караванными маршрутам из крупных ковровых рынков Тебриза, Мараги, Ардебиля и других городов Иранского Азербайджана. Обрыв торгово-экономических и культурных связей отрицательно сказался на развитии коврового ремесла не только в Карабахе, но и других ремесленных центров на территории Северного Азербайджана.

В результате постоянных феодальных войн, происходивших между ханствами, стали исчезать и внутренние торгово-ремесленные связи между Карабахом, Гянджой, Газахом, Арраном, Ширваном, Муганью и другими регионами некогда единого Сефевидского государства. Из-за нарушения культурного обмена, подпитывавшего традиции коврового ремесла, карабахским ткачам приходилось все чаще и чаще модифицировать старые дизайны ковров и создавать новые художественные контексты из старых орнаментальных мотивов.

С конца XVIII века, старые дизайны больших дворцовых ковров сефевидской эпохи, стали упрощаться, приобретая новые художественные особенности. Начали создаваться новые художественные традиции ковроткачества у местных племен и кланов, проживавших в Карабахе. Одним из таких племен, создавших свой собственный, традиционный ковровый дизайн - было племя, именовавшее себя - "Гасымушагы".

Племя "Гасымушагы" исторически проживало в горной части Карабаха (позднее Лачинский район Карабаха). Племя Гасымушагы, происходило из Киркукских тюркменов и считало своим первопредком общего мифического тотема (пир), которого звали Гасым. Многочисленные кланы племени называли себя Гасым ушагы, что означало - Дети Гасыма. Отсюда и появилось название "Гасымушагы"- "Дети/потомки Гасыма".

Разрастаясь, племя основывало новые деревни, среди которых были Шамкенд, Кюрдхаджи, Чорман, Шалва, Арикли, Пичениш и др. В последствии, все эти родственные деревни образовали этно-территориальный ареал, с названием "Гасымушагы обасы"(ареал проживания Гасымушагы).

Этническая и географическая общность проживания всех этих кланов, обусловили появление общего названия традиционных ковров, которые ткались в деревнях "Гасымушагы обасы".

Ковер "Гасымушагы", конец XIX века

Прототип основного мотива ковра "Гасымушагы", имелся уже в старых "драконовых" коврах Карабаха, сотканных еще во времена сефевидской эпохи. В тех коврах, прототип знаменитого мотива ковра "Гасымушаги" - "Аг гол"("белый рукав") присутствовал в качестве элемента, образующего сетчатый дизайн "драконовых" ковров. В них, прототипы "белых рукавов" ковра "Гасымушагы" - имеют легко узнаваемое растительно-цветочное содержание.

В их дизайне, белые и черные(варианты: красные, синие) листья участвуют в образовании общей решетчатой структуры среднего поля ковров. В ромбической формы ячейках этой решетки помещены изображения драконов, давших название коврам. Образованная из белых и черных листьев решетка - воспринималась как "магическая защищающая сеть", талисман. Художественно-символический образ дизайна ковра воспринимался как мистический, непроходимый и заколдованный лес, в котором обитают драконы-защитники.

Мотив "белый рукав" в коврах "Гасымушагы" является стилизованной имитацией тех самых белых зубчатых листьев старых "драконовых" ковров. Дизайн тех сефевидских ковров известен в Азербайджане еще под одним, старым названием - "Хатаи".

Начиная со второй половины XVIII века, сначала в вышивках, а позже - и в коврах в местных коврах "Гасымушагы" происходит фрагментация сложного старого дизайна сефевидских "драконовых" ковров. Причина этого в том, что в это время перестали поступать заказы на создание крупных и роскошных ковров для украшения сефевидских дворцов.

Уменьшение размеров ковра и упрощение дизайна осуществлялось способом фрагментации дизайна сефевидских ковров. Ткался уже не весь ковер, а один или два его фрагмента. Простое ограничение сотканного фрагмента декоративной каймой придавало новому ковру завершенный и цельный вид.

Так, сложные сетчатые дизайны сефевидских "драконовых" ковров, постепенно превращались в медальонные дизайны. Распад централизованного Сефевидского государства и превращение его бывшей Карабахской провинции - в самостоятельное феодальное государство, привело к тому, что заказчиками ковров становились представители средних сословий.

Ковер "Гасымушагы", начало XX века

В сефевидской эпохе основными заказчиками ковров были представители дворцовой аристократии. Смена заказчиков повлияла не только на размеры ковров, но и на богатство декора и качество материалов. Вместе с тем, не стоит забывать, что технические рисунки ковров теперь уже, создавались не профессиональными дворцовыми художниками, как раньше, а местными мастерами и ткачами. Все это не могло не влиять на художественно-техническое качество ковров.

Ранний этап создания и формирования нового дизайна ковра "Гасымушагы" - нагляднее всего отражают народные вышивки созданные в "Гасымушагы обасы". В самых ранних экземплярах этих вышивок, известный нам мотив "Аг гол"("Белый рукав"), как и в "драконовых" коврах сефевидского периода, все еще оставался элементом сетчатого дизайна. Вместе с тем, уже в этих вышивках мотив сефевидского "дракона" был заменен цветочным медальоном.

В результате такого "рестайлинга", старый дизайн "драконовых ковров" приобрел новую художественную интерпретацию - сначала в народных вышивках, а затем и в местных коврах. Центральный медальон ковра "Гасымушагы", вместе с примыкающими к нему мотивами "Аг гол" ("белый рукав") - образует основной отличительный мотив ковра. Дизайн имел цветочное происхождение, тем не менее, в среде старых ткачей назывался "Аждаха"("Дракон") и "Аграб"("Паук").

Мотив центрального медальона, "переселившийся" с вышивок, приобрел более геометризованную и стилизованную форму - в виде крупного четырехлепесткового медальона (rosette) ковра "Гасымушагы".

Наравне с центральным медальоном и "белыми рукавами"("Аг гол"), в дизайне ковра присутствовали и мелкие орнаментальные мотивы, заполнявшие пространство центрального поля. Большинство из этих мотивов имели растительную природу и изображали цветы, бутоны, листья, вьюнки. Имелись также геометрические, астральные, зооморфные, антропоморфные мотивы и тамговые (племенные) знаки. В серединном поле ковра часто можно было увидеть крючкообразные знаки-талисманы и изображения богини-матери.

Дизайн ковра "Аг гол"("Гасымушагы") окончательно формируется в Карабахе к концу XIX века. К этому времени еще более усиливается тенденция схематизации и стилизации дизайна ковра. Одной из основных причин этого было снижение плотности узлов в коврах конца XVIII - начала XIX века. Толстые и грубые нити не позволяли адекватно повторять мелкие и сложные мотивы старых сефевидских ковров.

Подвергшись "рестайлингу", дизайн карабахского ковра "Аг гол"("Гасымушагы") полностью преобразился. Сначала это произошло в плоско тканных коврах сумах и лишь затем - в ворсовых коврах.

Ковер "Гасымушагы", конец XIX века

Ковер "Гасымушагы", начало XX века

Следующий этап дальнейшего упрощения дизайна ковров "Гасымушагы" приходится на XIX век. В конце 20-х годов этого столетия, исторические территории проживания азербайджанского народа были разделены между Россией и Ираном. Территории, расположенные к северу от реки Араз, включая Карабах - вошли в состав Российской Империи, а земли к югу от реки - были присоединены к Ирану. Это историческое событие привело к окончательному разрыву исторических и культурных связей, объединяющих карабахские и тебризские ковровые традиции.

Экономическая политика, проводимая Российской Империей на территориях своих колоний, оказала влияние и на ковровое искусство. Так, в конце XIX века Кавказское отделение Всероссийского Кустарного комитета предприняло масштабные мероприятия по увеличению производства ковров на Южном Кавказе. Увеличение тиража ковровых изделий, их коммерциализация - привели к еще большему упрощению и стандартизации карабахских ковров, в том числе, ковра "Гасымушагы".

Коммерческая популяризация и распространение коврового ремесла в Карабахе уже в советскую эпоху (после 1920 г.), имело к положительные, так и негативные результаты. Положительным стало то, что традиционное ремесло ковроткачества Карабаха получило новый, сильный импульс для развития. Негативным же результатом было - коммерческое упрощение дизайнов, уменьшение размеров и снижение качества материалов ковров. Все это вместе взятое, способствовало тому, что традиционные карабахские ковры превратились из уникальных произведений искусства - в ремесленный товар бытового потребления для граждан с ограниченными материальными возможностями.

Карабахский ковер "Гасымушагы" с необычным дизайном, прошел длинный путь развития - от крупных "драконовых" ковров сефевидской эпохи - до небольших медальонных ковров с белыми парными "рукавами"("Аг гол"), отходящими наверх и вниз от центрального медальона.

Ковер, созданный в небольшом этно-географическом регионе Карабаха, с названием "Гасымушагы обасы", был создан и исторически ткался в контексте художественно- технических традиций, обьединяющих ковровые ремесла Тебриза и Карабаха.

Ковер "Гасымушагы", традиционный дизайн которого окончательно сформировался в начале 19-го века, обладая всеми признаками, свойственными карабахскому ковроткачеству, тем не менее, имел множество параллелей в мотивах и символизме соседних центров ковроткачества Азербайджана. Эти параллели, а порою и явное родство, наблюдались в коврах Ширвана, Нахичевани, Казаха, Кубы и даже соседнего Дагестана.