В Казани открылась выставка Азербайджанского национального музея ковра

7 июля 2021 года в Республике Татарстан Российской Федерации в музее-заповеднике "Казанский Кремль" состоялось открытие выставки "Искусство ковра - эволюция смыслов".

Как сообщает Day.Az, впервые в столице республики была показана масштабная экспозиция, посвященная теме азербайджанского ковроткачества, его традициям и современному воплощению. Казанский зритель получил уникальную возможность увидеть ковры в исторической перспективе, погрузиться в мир орнаментов и потаенных смыслов.

Азербайджанский национальный музей ковра (г. Баку), первый в мире музей такого профиля, обладающий самым полным в мире собранием азербайджанских ковров, демонстрирует замечательные классические произведения коврового искусства, сотканные на рубеже XIX-XX столетий. Каждый из них являет собой характерный по особенностям орнамента, колорита и технических приемов образец той или иной региональной традиции.

Искусство азербайджанского ковроткачества, внесенное в 2010 году в Репрезентативный список нематериального наследия человечества ЮНЕСКО, процветает и ныне, непрерывно обогащаясь новыми подходами, но не теряя при этом древних традиций. Современные художники создают произведения на новом витке спирали развития древнего ремесла. Именно это обстоятельство объединяет представленные на настоящей выставке традиционные азербайджанские ковры и авторские произведения Чингиза Бабаева, работающего под творческим псевдонимом CHINGIZ.

Современный художник, будучи носителем традиций и культурных норм своего народа, в эскизах и коврах, вытканных по этим эскизам, разрабатывает собственный язык орнаментов, новую драматургию ковра. Не искажая традиции азербайджанского ковроткачества, он интерпретирует их, создавая остросовременное искусство. Так новые авторские ковры оппонируют классическим произведениям, вступая с ними в диалог, преодолевая тем самым расстояние и время. Ключом к творчеству мастера может служить инсталляция "Чистая история", также представленная на этой выставке. Ковер без орнамента, однотонный, оттенка натуральной шерсти, являет собой основу основ, своего рода tabula rasa, - это апелляция к вечности: многие символы разных эпох "осыпались" с него за прошедшие столетия.

В документальном фильме, сопровождающем выставку, CHINGIZ делится со зрителями тайнами творческого процесса, рассказывает о философии традиционного ковра и его современном прочтении.

На церемонии открытия выставки выступили министр культуры Республики Татарстан Ирада Аюпова, директор Азербайджанского национального музея ковра Ширин Меликова, директор Дома дружбы народов Татарстана Ирек Шарипов, руководитель Региональной общественной организации азербайджанцев Республики Татарстан Бахрам Мустафаев, заместитель директора по научной работе Государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника "Казанский Кремль" Светлана Коновалова.

Затем гости ознакомились с выставкой. Директор Азербайджанского национального музея ковра Ширин Меликова подробно рассказала о представленных здесь традиционных коврах Губы, Газаха и Карабаха, а также о семантике их глубоко значимых орнаментов. Художник Чингиз Бабаев рассказал о своих коврах, их истории и творческом процессе.

Стоит отметить, что выставка "Искусство ковра - эволюция смыслов" продлится до 5 сентября.