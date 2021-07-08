Центры азербайджанской культуры в Грузии

Азербайджанская делегация под руководством министра культуры Анара Керимова в рамках рабочего визита в Грузию посетила ряд центров азербайджанской культуры в Тбилиси - Дом-музей Джалила Мамедкулизаде, Дом-музей Наримана Нариманова, Музей азербайджанской культуры имени Мирзы Фатали Ахундова и Тбилисский государственный азербайджанский драматический театр имени Гейдара Алиева, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Во время посещения были обсуждены вопросы в связи с восстановлением, реконструкцией, ремонтом и художественным оснащением ряда центров.

Дом-музей Джалила Мамедкулизаде. Музей известного азербайджанского писателя, публициста, основателя знаменитого сатирического журнала "Молла Насреддин" Джалила Мамедкулизаде открылся в 1997 году. Фонды музея содержат около 4000 экспонатов, из них 500 - представлены в экспозиции. Большинство из них - это оригинальные экземпляры журнала "Молла Насреддин", изданий "Тути", "Зембур", документы и фотоматериалы, отражающие деятельность писателя в Тбилиси, и др. Музей состоит из пяти комнат (общая площадь - 185 м²). Экспонаты отражают детские и юношеские воспоминания Джалила Мамедкулизаде, школьные мероприятия, его первую журналистскую и литературную деятельность.

Дом-музей Наримана Нариманова. В музее представлены экспонаты, рассказывающие о жизни и творчестве азербайджанского государственного деятеля Наримана Нариманова, его рукописи, книги, произведения, адресованные ему письма и др. Музей был открыт в 1982 году в доме, принадлежавшем ещё предкам Наримана Нариманова. Здесь он родился. В декабре 2008 года старая застройка на улице Мирза Шафи была снесена при реконструкции всего района, при этом Дом-музей Наримана Нариманова был разрушен во время строительных работ, проводимых одной из иностранных компаний. Однако правительства Грузии и Азербайджана достигли соглашения о воссоздании музея, и в 2017 году он был восстановлен, но уже по адресу ул. Иосифа Гришашвили, 41. Дом был воспроизведён с увеличением объёма, что позволило расширить экспозиционное пространство. Было создано 6 экспозиционных комнат, а также административные и технические помещения. Перед домом установлен бюст Наримана Нариманова.

Музей азербайджанской культуры имени Мирзы Фатали Ахундзаде. Создан в 1982 году в ответ на обращение азербайджанской интеллигенции Грузии в построенном на средства Мирзы Ахундзаде историческом здании, которое при жизни хозяина было местом культурных встреч. Первоначально функционировал как дом-музей классика азербайджанской литературы Мирзы Фатали Ахундзаде. В 2007 году получил нынешний статус, а к 2013 году при финансовой поддержке Правительства Азербайджана был капитально отремонтирован и реконструирован. Музей представляет собой культурный центр, объединяющий библиотеку, Галерею современного искусства "Дом Ахундзаде", литературное кафе "Месье Жордан", Музей азербайджанской культуры. Основным направлением деятельности музея является сохранение, представление и пропаганда в Грузии культурного наследия азербайджанского народа. В шести залах музея представлены экспонаты древней и самобытной азербайджанской культуры: национальная одежда, предметы ремёсел, украшения, азербайджанские национальные музыкальные инструменты и др., а также личные вещи, фотоматериалы и документы о жизни и творчестве Мирзы Фатали Ахундзаде. Воссозданы гостиная и кабинет писателя, установлена его восковая фигура. Отдельный зал посвящен культурным связям народов Грузии и Азербайджана. При музее организован литературный "Меджлис мудрейших", продолжающий работу литературного меджлиса "Дивани-Хикмет" 1820-1830 годов Мирзы Шафи Вазеха.

Тбилисский государственный азербайджанский драматический театр имени Гейдара Алиева. Основы азербайджанского драматического театра в Тбилиси (Тифлис) заложены в 1909 году показом группой любителей в помещении караван-сарая купца Гаджи-Хашима Марданова спектакля по пьесе Ж.-Б.Мольера "Врач поневоле" в адаптированном переводе на тюркский язык и режиссерской постановке Мирзахана Гулиева, исполнившего к тому же главную роль в пьесе. С 1922 года театр получил статус государственного и стал официально называться Тифлисским государственным азербайджанским драматическим театром. В театре были организованы две труппы под руководством Мир Сейфеддина Кирманшахлы и Мирза хана Гулиева. Театр стал своего рода кузницей актерских и режиссерских кадров, среди которых были такие мастера, как Ибрахим Исфаханлы, Алекпер Сейфи, Али Гурбанов, Мирза Али Аббасов, Ашраф Юзбашев, Мовсун Санани, Исмаил Хагги, Ульви Раджаб, Али Акбер Шахсабахлы, Памфилия Танаилиди и другие. В постcоветский период, олицетворяя собой теплоту взаимоотношений между двумя соседними независимыми государствами, Тбилисский азербайджанский драматический театр имени Гейдара Алиева, закрытый в 50-е годы XX столетия, был восстановлен с помощью правительств Грузии и Азербайджана.