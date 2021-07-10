Новый фильм Шамиля Алиева «Созидатели» получил специальный приз жюри фестиваля в Италии

Художественно-документальный фильм "Yaradanlar" ("Созидатели") азербайджанского режиссера Шамиля Алиева получил специальный приз жюри итальянского фестиваля VESUVIUS INTERNATIONAL FILM FESTIVAL 2021 (Неаполь).

Как сообщил АЗЕРТАДЖ режиссер Шамиль Алиев, фильм "Созидатели" повествует о жизни и творчестве великих азербайджанских архитекторов Микаила Гусейнова и Садыга Дадашева, о том как на их творчестве и культурном наследии Азербайджана в ХХ веке сказалась коммунистическая идеология, передает Day.Az.

В ходе репрессий 1937 года было уничтожено подавляющее большинство представителей интеллигенции, в том числе родственников Микаила Гусейнова и Садыга Дадашева. Им пришлось жить часть своей жизни в страхе и моральных страданиях.

После того, как великий лидер Гейдар Алиев возглавил Азербайджан, он защищал нашу интеллигенцию от репрессий, всегда заботился об их выживании и созидании.

Результаты конкурса были объявлены в режиме онлайн в связи пандемией COVID-19.

Фильм снят по заказу Министерства культуры Азербайджанской Республики на киностудии "Салнаме" в 2020 году.

Автор сценария - Натиг Расулзаде, автор идеи - Эльбай Касымзаде, оператор-постановщик - Руфат Сулейманов, художник - Лала Гусейнзаде, композитор - Азер Аскеров, продюсер - Назим Гусейнов