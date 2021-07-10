Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов споют в Греции вместе с мировыми звездами

Греческая национальная опера отмечает свое возвращение к живым выступлениям гала-концертом "Верди" с участием звезд мирового уровня.

В этом году мероприятие приурочено к 150-летней годовщине мировой премьеры "Аиды" (24 декабря 1871 года). Чтобы отметить эти два значимых события опера пригласила ведущую сопрано 21 века - Анну Нетребко.

Российская дива впервые выступит в Греции вместе с тремя другими оперными звездами на самой большой площадке под отрытым небом в Афинах - стадионе Панатинаикос, где прошли первые в современной истории Олимпийские игры.

"Мы очень рады выступать в этом удивительном историческом месте с такой прекрасной атмосферой. Мы подготовили для вас потрясающую программу Верди. Это действительно очень-очень солидная опера, и есть несколько великолепных певцов", - сказала Нетребко.

На одной сцене с нею выступят Юсиф Эйвазов, Анита Рачвелишвили и Димитрий Платаниас.

Оркестром Греческой национальной оперы будет управлять выдающийся французский дирижер Филипп Оген. Концерт All Star Verdi Gala состоится на стадионе Панатинаикос в субботу, 10 июля.