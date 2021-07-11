Азербайджанский национальный музей ковра проведет фестиваль для детей.

В информации, размещенной в аккаунтах музея в социальных сетях, отмечается, что состоится очень интересное развлекательное мероприятие, которое добавит колорит в летние каникулы детей и сделает их более красочными.

В ходе фестиваля, который пройдет с 14:00 до 18:00 15-16 июля, для детей будут организованы различные квесты, эстафеты, а также представления.

В программу мероприятия включен показ мод, авторами являются дети.

Билеты можно приобрести с сегодняшнего дня в кассах музея.