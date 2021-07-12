Эйюб Ягубов представил театрализованный мини-фильм, посвященный Гусейну Джавиду
Народный артист Азербайджана Эйюб Ягубов представил театрализованный мини-фильм "Arif" (Мыслитель), посвященный видному поэту и драматургу Гусейну Джавиду, сообщает Day.Az.
В проекте приняли участие актеры Хикмет Рагимов, Натиг Алиев, Эльшан Аскеров, Сейлан Алиева и танцвальная группа Mirvari.
Режиссер - Абдулгани Алиев.
Композиция к мини-фильму написана на слова Гусейна Джавида и музыку Шамси Тагизаде.
Оператор - Рауф Гурбаналиев, монтаж - Эльчин Эльханлы, звук - Ислам Ширвани, цвет - Александр Анищенков, графика - Энвер Султан, грим - Севиндж Джаббарова, Руфана Багирова.
Съемки прошли в Центре культуры СГБ (руководитель - заслуженный артист Джабир Иманов).
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре