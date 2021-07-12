Союз кинематографистов Азербайджанской Республики назвал победителей конкурса сценариев

На заседании правления Союза кинематографистов Азербайджанской Республики были объявлены итоги конкурса сценариев под девизом "Qarabağ Azərbaycandır!" ("Карабах - это Азербайджан!"), сообщил Trend руководитель пресс-службы союза Али Велиев, передает Day.Az.

На заседании председатель союза, народная артистка Шафига Мамедова сообщила, что на конкурс было подано 48 сценарных заявок.

Конкурс проводился по номинациям "Лучший сценарий художественного фильма" (приз - 5 000 манатов), "Лучший сценарий документального фильма" (3 500 манатов), "Лучший сценарий короткометражного фильма" (3 000 манатов) и "Лучший сценарий анимационного фильма" (2 000 манатов).

К большому сожалению, на конкурс не были представлены сценарии документальных фильмов. Также не отвечали требованиям представленные сценарии анимационных фильмов.

Цель конкурса - отразить в сценариях героическую борьбу азербайджанской армии за территориальную целостность и суверенитет Родины, деятельность простых граждан Азербайджана, самоотверженно работающих в тылу, которые полностью поддержали выполнение задач, стоящих перед нашими Вооруженными силами, а также дальнейшее воспитание нашей молодежи в военно-патриотическом духе. Жюри оценивало работы в ходе тайного голосования.

По его итогам было объявлено, что в номинации "Лучший сценарий полнометражного художественного фильма" победу на конкурсе одержал Эльнур Рзаев, представивший сценарий фильма "Xəzər dalğası" ("Каспийская волна").

В номинации "Лучший сценарий короткометражного художественного фильма" победу одержала Лейла Насибли со сценарием картины "Xarı bülbül" ("Харыбюльбюль").

Отметим, что Лейла Насибли является врачом-педиатром, а Эльнур Рзаев - экономистом.

В состав жюри, в котором председательствовал заслуженный деятель искусств Интигам Гасымзаде, вошли заслуженные деятели искусств Аяз Салаев и Эльхан Джафаров, народная артистка Шафига Мамедова и заслуженный работник культуры Эльчин Хами Ахундов.