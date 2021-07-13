Азербайджанский кинопроект про карабахского скакуна вызвал интерес в Украине

Азербайджанский проект "Алагёз" Марии Ибрагимовой вышел в финал XXVI конкурсного отбора кинопроектов Государственного агентства Украины по вопросам кино. Из 16 конкурсных сценариев игровых полнометражных художественных фильмов "Алагёз" оказался в числе шести финалистов, сообщила Trend Life автор, передает Day.Az.

Проект представлен в Киеве продюсером и режиссером Марией Ибрагимовой, Cinex Azerbaijan, Zeynofilm и продюсером Зейнеп Атакан (Турция), Evosfilm и продюсером Ольгой Матат (Украина).

По словам Марии Ибрагимовой, "Алагёз" - это патриотичный и трогательный фильм про Карабах и разворачивающиеся события в период армянской агрессии. В основу сценария фильма лег рассказ Мейхоша Абдуллаева, повествующего о беженце из Кельбаджара, который ищет своего карабахского скакуна, пропавшего во время эвакуации.

Экспертная комиссия Госкино Украины и члены жюри отметили "метафоричность, поэтичность и оригинальность, драматичность истории судьбы человека, чья любовь и преданность любимому коню придают его жизни смысл". Они также отметили выбор стиля описания главных героев, художественную правдивость конфликтов и их решения, а также четкость структуры и витиеватость сюжетных линий, раскрывающих сущность персонажей.

В случае победы проект "Алагёз" будет частично профинансирован Государственным агентством Украины по вопросам кино, и в производстве будут участвовать украинские кинематографисты.

Отметим, что проект ранее одержал победу на фестивале FEST New Directors/New Films в Португалии, был представлен на питчинге на Международном кинофестивале в Одессе и выбран для участия в Берлинском кинофестивале, в разделе Talents.