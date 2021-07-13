Азербайджано-израильское джаз-трио в эфире телеканала MEZZO Live HD

Выступление джаз-трио Авишая Коэна на международном фестиваля джаза Jazz à Vienne 2021, который прошел с 23 июня по 10 июля, представлено на MEZZO Live HD с 10 по 15 июля, cообщает Day.Az.

В состав международного трио входят контрабасист, композитор и певец Авишай Коэн (Израиль), пианист Эльчин Ширинов (Азербайджан) и ударник Рони Каспи (Израиль).

MEZZO Live HD - это единственный телеканал формата Full Native HD, который ежегодно транслирует более 20 концертов в прямом эфире. Начав свое вещание в апреле 2010 года, телеканал ретранслирует лучшие концерты классической музыки, оперу, балетные постановки и джазовые выступления со всего мира, причем только в формате высокой четкости.