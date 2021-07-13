https://news.day.az/culture/1361170.html Назначен новый главный режиссер Азербайджанского музыкального театра
Назначен новый главный режиссер Азербайджанского музыкального театра
Приказом министра культуры Азербайджана Анара Керимова новым главным режиссером Азербайджанского государственного академического музыкального театра назначен известный режиссер Джавид Имамвердиев, сообщили Day.Az в пресс-службе театра.
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