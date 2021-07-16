Азербайджан принимает участие в фестивале "Славянский базар"

В Беларуси состоялось торжественное открытие XXX Международного музыкального фестиваля "Славянский базар" с участием звезд белорусской, российской и украинской эстрады, сообщает Day.Az. Фестиваль проходит с 14 по 19 июля с участием представителей более 30 государств.

В рамках фестиваля представлены симфоническая рок-феерия "Увертюра к фестивалю. Огонь и лёд", торжественное открытие, концертные программы "Союзное государство приглашает...", "Золотой хит", "Ритмы лета" и "Шансон ТВ - все звёзды", Международный конкурс исполнителей эстрадной песни "Витебск-2021", гала-концерт и торжественное закрытие, а также спортивные мероприятия и выставки-ярмарки.

Азербайджан представляет 29-летний певец и актер Тофиг Гаджиев. Выпускник Азербайджанского государственного университета культуры и искусств. С 2013 года - актер Шушинского государственного музыкального драматического театра. Дважды принимал участие в нацотборах "Евровидения", является обладателем призов "Лучший мужской голос" и "Самый харизматичный актер" международного конкурса Discovery-2015 (Болгария), участник вокального телепроекта The Voice of Azerbaijan (Голос Азербайджана), автор гимна волонтёров гонки "Формула-1" в Баку. Снимался в фильмах и сериалах.

Тофиг Гаджиев выступит 17 июля в Международном конкурсе исполнителей эстрадной песни "ВИТЕБСК-2021". В конкурсе принимают участие молодые певцы, уже ставшие лауреатами и дипломантами национальных конкурсов. Лучшие станут обладателями Гран-при и "Золотой Лиры".

Телеканал "Беларусь 1" представил материал о Тофиге Гаджиеве.

В состав жюри входят - Анатолий Ярмоленко (Беларусь, председатель), Микеле Пома (Италия), Димаш Кудайберген (Казахстан), Константин Москович (Молдова), Сергей Пенкин (Россия), Таисия Повалий (Украина) и Патрик Жан Батист (Бельгия).

Интересно, что Россию представляет наш соотечественник, известный исполнитель Эмиль Кадыров. Певец родился в Баку, закончил музыкальную школу № 2 им. Рашида Бейбутова по классу классической гитары. Первый сольный концерт состоялся в 15 лет в Государственном театре им. Рашида Бейбутова. Выпускник Российской академии музыки имени Гнесиных. Лауреат всероссийских и международных конкурсов, участник различных фестивалей, в том числе "ЖАРА" в Баку. Певец представлял Азербайджан на Международном конкурсе молодых исполнителей популярной музыки "Новая волна 2018" в Сочи (Россия).