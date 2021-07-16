Состоялись выборы в Общественный совет при Минкультуры

Сегодня в Международном центре мугама прошел второй этап выборов в Общественный совет при Министерстве культуры Азербайджана, сообщили Trend Life в пресс-службе ведомства, передает Day.Az.

В соответствии с законодательством в состав Общественного совета большинством голосов были выбраны:

Джамиля Абдулова - председатель Общественного объединения "Социальная помощь лицам с ограниченным слухом и речью";

Шахин Гадиров - председатель Общественного объединения культуры и искусства "Zirvə";

Самира Мустафаева - председатель Общественного объединения просвещения молодежи "Azad Həmfikirlər";

Бести Насибова - председатель Общественного объединения европейской интеграции "Gələcəyə baxış";

Давуд Рагимли - президент Союза организаций инвалидов (Əlil Təşkilatları İttifaqı);

Бейимханым Вердиева - президент Фонда Хана Шушинского;

Акбер Йолчуев - основатель Объединения молодых тюркских писателей мира (Dünya gənc türk yazarlar birliyi);

Рауф Зейни - президент Национального форума НПО Азербайджана.

Напомним, что 13 июля на первом этапе выборов в состав Общественного совета был избран Герай Азизбейли - председатель Общественного объединения "Центр культурного развития" (Mədəni İnkişaf Mərkəzi).

Таким образом, по итогам двух этапов выборов в Общественный совет при Министерстве культуры избраны 9 человек.