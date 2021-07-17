В Баку пройдет концерт Эмина Агаларова - ВИДЕО
27 августа состоится гала-вечер в прозрачном белоснежном шатре Sea Breeze Event Hall на берегу Каспия, в рамках которого пройдёт и мой сольный концерт.
Об этом написал на своей странице в соцсети народный артист Азербайджана, певец и композитор Эмин Агаларов, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
"Вас встретит потрясающий закат в welcome zone, будет ждать гастрономический вечер с изумительным ужином и выступление кавер-группы. А в кульминации вечера мы с моим Emin Band представим свою новую музыкальную программу! Будем очень благодарны, если при выборе своих нарядов, вы сделаете акцент на белом цвете, чтобы поддержать настроение нашего вечера", - отметил Emin. Он также опубликовал видео с приглашением на праздничный вечер.
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