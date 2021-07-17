В Азербайджане объявлен конкурс на лучший ковер в честь Победы в Отечественной войне

ОАО "Азерхалча" объявило конкурс "Zəfər" на лучший ковер в честь Победы Азербайджанской армии, сообщили Day.Az в пресс-службе "Азерхалча".

"Azərxalça приглашает молодых талантливых художников и дизайнеров участвовать в конкурсе по созданию коллекции Zəfər. Для прошедших отбор участников будет организован профессиональный курс под руководством международной команды тренеров. В течение месяца участники получат ценный опыт и знания, а также смогут создать собственную коллекцию ковров и ковровых изделий, приуроченных ко Дню Победы 10 ноября", - говорится в сообщении.

Для участия в конкурсе необходимо прислать до 10 августа на creative@azerxalca.az своё портфолио и предварительные эскизы композиций ковров и/или ковровых изделий на тему Дня Победы и Карабаха.

Формат портфолио - ссылка.

Формат эскизов - 3 цветных эскиза (А4).

Заявки принимаются до 10 Августа, 23:59.

Электронный адрес: creative@azerxalca.az

Телефон: (012) 585-13-33.