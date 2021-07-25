C уходом из жизни Самеда Самедова завершилась целая эпоха

Самед Самедов. Легенда азербайджанских свадеб. Свадебный король не только потому, что его так именовали, но и по призванию. Человек, выведший азербайджанские свадьбы на новый уровень. Не отходя в целом от национальных традиций, он рушил стереотипы, создавая потрясающую атмосферу празднества на любом торжестве, на которое получал приглашение. Именно с его легкой руки (или голоса) молодожены постепенно начали танцевать на собственной свадьбе. Хотя до его появления в качестве ведущего этот момент практически не фигурировал, за исключением финальной "Vağzalı". Самед Самедов же начал "поднимать" молодых, которые затем практически оставались в центре зала, и внимание всех приглашенных фокусировалось уже на них, а не только на еде, выпивке и выходах в фойе.

При этом Самед прекрасно чувствовал ситуацию - когда и в каком формате исполнить ту или иную композицию. Профессионализм и чутье позволяли ему определять не только очередность песен, но и выбор произведений.

Его талант и мастерство поспособствовали тому, что он впервые в стране постарался избавить молодых от длительных рутиных тостов гостей, которые по общей продолжительности нередко занимали на торжествах больше места, нежели непосредственно танцы и песни. Самед стал прекрасным тамадой, создавая неповторимую атмосферу в зале. Его нестандартные ходы приводили к созданию особой ауры, хотя, как это кому-то и не покажется нонсенсным, у него всегда были припасены некие фишки, которые он часто пускал в ход и которые многие знали и ждали. Но при всем при этом хозяева и главные действующие лица свадеб всегда чувствовали свою исключительность. Самед так мастерски руководил ходом свадьбы, что даже те, кто неоднократно присутствовали на "самедовских" мероприятиях, всегда видели неповторимость момента. Он никогда не повторялся в эмоциях. И к каждому мероприятию подходил с учетом духа времени и новых тенденций в обществе.

Самед - своего рода уникум, и ему не составляло труда стать своим для тех, кто его приглашал. И это было не искусственно. Здесь уже творила его душа. Его мысль. И неповторимый свет, который сопровождал его все время. Потому не стоит удивляться, что молодожены, на определенном этапе становившиеся родителями и подходившие к этапу подготовки свадьбы для своих чад, также приглашали для ведения торжеств Самеда. И он вновь и вновь оправдывал ожидания. Потому что не стоял на месте. Все модные на каждый период композиции были в его репертуаре.

С уходом из земной жизни Самеда Самедова, любимца не только многих бакинцев и гостей города, но также и тех, кто уже десятки лет живет за рубежом, завершилась целая эпоха. Но память об этом человеке осталась самая добрая и светлая!

Allah rəhmət eləsin!