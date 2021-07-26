Юсиф Эйвазов и Анна Нетребко выступили в спектакле "Тоска" в Мадриде

Три всемирно известных оперных исполнителя - итальянец Лука Сальси, народная артистка России Анна Нетребко и народный артист Азербайджана Юсиф Эйвазов - с триумфом выступили в спектакле Джакомо Пуччини "Тоска" в Teatro Real de Madrid (Королевский театр Мадрида), сообщает Day.Az.

Спектакль прошел под управлением бывшего музыкального руководителя San Francisco Opera и Teatro San Carlo di Napoli, специального приглашенного главного дирижера Teatro Real de Madrid, маэстро Никола Луизотти.

"Спасибо, Испания, Мадрид и Teatro Real de Madrid за эти потрясающие спектакли "Тоска" в такой невероятно талантливой компании. Очень красивый театр, публика которого аплодирует без остановки , оркестр и хор - мы обязательно вернёмся!", - поделился впечатлениями в соцсети Юсиф Эйвазов.

Анна Нетребко, Юсиф Эйвазов и Лука Сальси воплотили трагический любовный треугольник - Флорию Тоска, Марио Каварадосси и Барона Скарпиа.