В Баку представлен международный проект Scintillation Paintings

Представлен новый международный проект Scintillation Paintings, объединивший в digital format только оригинальную живопись, организованный при содействии галереи Mincə Sənət, сообщает Day.Az.

Виртуальная экспозиция включает в себя живописные произведения 47 художников из 10 стран - Азербайджана, Турции, России, Эстонии, Германии, Франции, Италии, США, Индонезии, ОАЭ. Шествие по миру работ художников разных стран и континентов во всем многообразии искусства является главной задачей проекта.

Scintillation Paintings - это пространство, где происходит своего рода обмен культур в творческом осмыслении. Здесь художники могут продемонстрировать художественные навыки, различные техники и приемы творческого самовыражения. Еще одним главным посылом стала своеобразная поддержка друг друга в этот сложный переходный период, когда в период пандемии художники лишены активной выставочной жизни. Ведь все их творчество направлено, прежде всего, на диалог со зрителем.

"Проект Scintillation Paintings - это творческая свобода слияния и расширение горизонтов художественных идей. Выбранный стиль повествования fusion напрямую определяет идею настоящей виртуальной выставки. В едином пространстве она представляет различный вид живописи и ее техник в не менее разнообразных работах. Анималистика, бытовая и портретная живопись, натюрморты и многое другое представлено вниманию многочисленной мировой аудитории в цифровом формате, позволяющем прочувствовать творческую атмосферу, когда неторопливо можно рассмотреть каждый авторский штрих и в то же время приближаться к картине шаг за шагом, словно погружаясь в персональный авторский мир. Однако виртуальным представлением экспозиции проект Scintillation Paintings не ограничится. Картины должны "дышать" зрителем! А потому часть художественных произведений - участников будут выставлены в галерее Mincə Sənət вместе с шелковыми шалями художницы Нармины Улухановой, которые придают дополнительное "звучание" и подчеркивают fusion style проекта", - сообщила куратор проекта и директор Mincə Sənət Фидан Бадалова.

Scintillation Paintings станет постоянной платформой культурного диалога во всем мире, причем как в цифровом формате, так и в реальности, придаст уверенности художникам, чьё творчество расширит художественные границы. Ведь идеи не знают ограничений и не зависят от пандемий...