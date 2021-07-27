По России путешествует девятиметровый арт-трак с репродукцией картины Таира Салахова

Репродукция картины народного художника Азербайджана и СССР Таира Салахова (1928-2021 годы) "Тебе, человечество!" отображена на арт-траке в рамках российского проекта Follow Art ("Следуй за искусством"), сообщает Day.Az со ссылкой на сайт проекта.

Follow Art - проект компании FineArtWay, которая специализируется на арт-логистике и работает с музеями и галереями. В рамках проекта специализированный транспорт, предназначенный для перемещения искусства из музея в музей, превращается в монументальную общедоступную площадку для его демонстрации. Карта маршрутов арт-траков охватывает всю Россию.

Самый большой автомобиль, участвующий в проекте, девятиметровый арт-трак получил название "Салахов", на нем представлена репродукция одного из самых знаменитых холстов художника "Тебе, человечество!" (180 × 594 см).

Картина-панно "Тебе, человечество!" была написана в 1961 году. Эта картина считается одним из самых известных произведений художника. Поскольку огромный холст не умещался в мастерской Салахова, то автор писал картину в помещении, находившемся неподалёку от школы. Картина хранится в Азербайджанском национальном музее искусств.

Таир Салахов родился 29 ноября 1928 года в Баку. Выпускник Художественного училища имени Азима Азимзаде в Баку, Московского государственного академического художественного института имени В. И. Сурикова. Почётный член более двадцати престижных зарубежных академий и творческих организаций, почётный гражданин ряда зарубежных городов. Вел педагогическую деятельность в Азербайджанском государственном институте искусств и Московском государственном академическом художественном институте имени В. И. Сурикова. Принимал деятельное участие в общественно-политической жизни, избирался депутатом нескольких созывов Верховного Совета СССР и Верховного Совета Азербайджана. Один из основоположников "сурового стиля" в живописи. Работы мастера кисти хранятся в лучших музеях мира и частных коллекциях. Будучи искусным театральным художником, он также создавал яркие декорации для сценических произведений, его работы воплощены в коврах. Произведения мастера кисти входят в Золотой фонд национального искусства и внесли значительный вклад в азербайджанскую культуру.

Таир Салахов скончался 21 мая 2021 года в Германии, где проходил лечение.