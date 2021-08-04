В Санкт-Петербурге демонстрируется балет "Тысяча и одна ночь"

В рамках гастролей в Санкт-Петербурге балетная труппа Приморской сцены Мариинского театра (Владивосток) демонстрирует балет "Тысяча и одна ночь" великого азербайджанского композитора Фикрета Амирова, поставленный главным балетмейстером труппы Эльдаром Алиевым. В рамках гастролей балет был показан третьего августа, также предстоит еще два показа, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Гастроли балетной труппы Приморской сцены в Мариинском театре в Санкт-Петербурге продлятся до 15 августа. В афише летних гастролей этого года - четыре постановки. Программу открыла репертуарная новинка театра - балет "Тысяча и одна ночь", затем труппа покажет балеты "Корсар", "Спящая красавица" и "Жизель".

Представления пройдут на исторической и новой сцене в сопровождении оркестра Мариинского театра под управлением дирижера Приморской сцены Антона Торбеева и приглашенного из Баку дирижера, заслуженного артиста Азербайджана Эйюба Гулиева - именно он дирижировал на премьере балета "Тысяча и одна ночь" в рамках V Международного Дальневосточного фестиваля во Владивостоке год назад.