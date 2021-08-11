Юсиф Эйвазов - первый гость "Шоумаскгоон"

Российский телеканал НТВ объявил о запуске нового оригинального музыкального проекта "Шоумаскгоон", сообщает Day.Az со ссылкой на сайт телеканала.

В этом шоу на одной сцене соберутся любимые участники популярных проектов НТВ - "Маска", "Ты супер!" и "Суперстар!", которым предстоит вновь побороться за любовь зрителей и в очередной раз показать, на что они способны.

Первым гостем программы стал участник второго сезона популярного шоу "Маска", народный артист Азербайджана, всемирно известный оперный певец Юсиф Эйвазов.

"Дорогие друзья, у нас прекрасные новости! Уже скоро в эфир НТВ выйдет новое оригинальное шоу "Шоумаскгоон", где в музыкальной битве сойдется великолепная девятка артистов, моих потрясающих друзей по шоу "Маска". Я рад стать первым гостем программы и вновь выйти на одну сцену со старыми друзьями", - написал Эйвазов на своей странице в Instagram.

Народный артист Азербайджана пожелал успеха всем участникам нового шоу. "От души желаю вам всем огромного успеха, ждем прекрасных номеров. Это прекрасно, что на НТВ появляются такие шоу-программы, которые становятся неотъемлемой частью жизни каждого из нас", - написал он.