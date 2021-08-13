https://news.day.az/culture/1369524.html Ариф Бабаев вернулся на родину после лечения в Турции
Ариф Бабаев вернулся на родину после лечения в Турции
83-летний ханенде, профессор Азербайджанской национальной консерватории, народный артист Ариф Бабаев вернулся на родину после курса лечения в Турции, сообщил Trend Life его сын Яшар Бабаев, передает Day.Az.
По его словам, состояние здоровья народного артиста Азербайджана улучшилось.
"Ариф Бабаев в течение месяца находился на лечении в Турции. Сейчас он в Гахском районе. Надеемся, что постепенно его самочувствие улучшится еще больше. Врачи говорят, что для этого нужно время. Верим, что все будет хорошо", - отметил Яшар Бабаев.
Он добавил, что его отец перенес инсульт (в 2020 году - примечание автора).
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