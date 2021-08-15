Открытие театров зависит от вакцинации каждого - директор Академического музыкального театра

"Открытие театров, естественно, также сильно зависит от вакцинации каждого".

Как сообщает Day.Az, об этом заявил директор Академического музыкального театра, заслуженный деятель искусств, доктор философии по искусствоведению Алигисмат Лалаев.

По его мнению, замедление процесса вакцинации населения в целом ставит под сомнение проведение масштабных массовых мероприятий, в том числе открытие театрально-концертных учреждений.

"По мере роста числа инфицированных коронавирусом людей и смертей зараженных пациентов, растет и наша обеспокоенность. Все театральные учреждения ожидали, что с сентября можно будет дать старт новому сезону. Планирование Министерством определенных мероприятий, даже традиционных международных фестивалей, повышает и наши надежды. Поэтому мы призываем людей пройти вакцинацию. Уверены, что социальный ролик, подготовленный специально сотрудниками нашего театра, будет с интересом встречен нашими любимыми зрителями. Мы действительно очень соскучились по нашей сцене, по нашим зрителям",- сказал Алигисмат Лалаев.