Азербайджанский режиссер вошел в состав жюри Международного фестиваля в Турции

Азербайджанский кинорежиссер Фехруз Шамиев вошел в состав жюри Международного фестиваля короткометражных фильмов на тему диаспоры, сообщает Day.Az со ссылкой на сайт проекта. Фестиваль пройдет с 27 по 29 августа 2021 года в Стамбуле (Турция).

Цель фестиваля - продемонстрировать силу искусства кино, объединяющего различные общества, и способствовать созданию возможностей в культурной жизни Турции и стран, где есть диаспорские организации.

На фестивале будут представлены короткометражные фильмы, в которых показаны жизнь и деятельность диаспоры в разных странах. Картины будут охватывать такие темы, как мультикультурализм, социальная толерантность, миграция и другие.

Отметим, что Фехруз Шамиев является директором Бакинского международного фестиваля короткометражных фильмов.