"Здравствуй, Россия!" – азербайджанские песни и танцы в Москве

Азербайджанцы - участники традиционной культурно-образовательной программы "Здравствуй, Россия!" вернулись в Баку, сообщили Day.Az в пресс-службе Русского дома в азербайжанской столице (Российский информационно-культурный центр).

Азербайджанские школьники посетили Москву по приглашению Россотрудничества. Они пробыли в столице России целую неделю, увидели главные достопримечательности города и области.

Представители Азербайджана познакомились с молодыми учеными в Объединенном институте ядерных исследований в Дубне и в Центральном аэрогидродинамическом институте в Жуковском, побывали на репетиции Московского симфонического оркестра и в мастерской известного скульптора Леонида Баранова, побеседовали с ректором ГИТИСа Григорием Заславским и директором Государственной национальной библиотеки Вадимом Дудой.

Также они успели посетить театры "Геликон-опера" и Моссовета, ВДНХ, парк "Зарядье", Музей Победы, Исторический музей, центр современного искусства "Винзавод" и т.д.

На вечере знакомств азербайджанская делегация представила "визитную карточку" нашей страны. Дети исполнили азербайджанские национальные песни и танцы.